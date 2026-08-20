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Баба Ванга је вјеровала да 6 предмета доносе срећу: Свака кућа би требало да их има

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 13:49

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Баба Ванга зажмирених очију
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Према причама које се приписују Баба Ванги, мед, јабука, црни лук, свећа, црни камен и икона у дому доносе срећу, благостање и заштиту.

Баба Ванга је према појединим причама, поред тога што је предвиђала догађаје и тумачила снове, савјетовала људе дајући им различите савете за срећу и благостање.

Између осталог, говорила је и о предметима које би, према њеном вјеровању, требало имати у дому како би привукли срећу и позитивну енергију.

Икона

Икона је, према овом вјеровању, имала посебно мјесто у дому. Ванга је наводно савјетовала да свако изабере икону која му доноси мир и радост.

Вјеровало се да таква икона може бити ослонац у тешким тренуцима, пружити утеху и унијети мир у дом. Најважније је, како се наводи у овим причама, обраћати јој се искрено и са вјером, а не само из жеље да се оствари неки лични циљ.

Мед

Мед није само укусна намирница која се традиционално користи због својих благотворних својстава, већ се у различитим веровањима сматра и снажним симболом среће, благостања и заштите. У народним обичајима и езотеричним праксама мед се користио у ритуалима као дар духовима и заштитницима дома.

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Према једном од предања које се приписује Ванги, мед у дому симболизује просперитет, срећу и радост.

Вјеровало се да држање меда у кући може привући благостање, док је његово даривање духовима требало да донесе заштиту и позитивну енергију укућанима.

Црни камен

Према једном предању, Ванга је вјеровала да и обичан црни камен пронађен поред пута може имати заштитну симболику. Наводно је могао да помогне у одбијању негативне енергије и заштити дома од лоших утицаја.

Камен је, према овом вјеровању, требало унијети у кућу и држати га као својеврсни талисман. Поред заштитне улоге, приписивала му се и способност да допринесе мирнијем сну и борби против несанице.

Јабуке

Наши преци су јабуке сматрали симболом среће, склада и благостања, вјерујући да њихово присуство у дому може допринети миру и добробити укућана. У народним вјеровањима јабуци се приписивала и заштитна улога, посебно када је ријеч о негативним и завидним утицајима.

Према једном предању, овакво вјеровање дијелила је и позната видовњакиња. Савјетовала је да у кухињи увијек буде једна јабука, којој нико не би требало да се послужи. Вјеровало се да ће, све док стоји на свом мјесту и улепшава простор, у дом уносити срећу, радост и благостање, а укућане чувати од туге.

Црни лук

Црни лук се у народним вјеровањима од давнина повезује са заштитом, снагом и одбијањем негативних утицаја, због чега му се приписивала и улога својеврсног талисмана.

У многим традицијама, црни лук се, баш као и бијели лук, сматрао заштитником дома. Вјеровало се да његово присуство може помоћи у одбрани од негативне енергије, лоших утицаја и злих сила, па су га људи често држали у кући управо због симболичне заштитне улоге.

Свијећа

Тешко је замислити дом без барем једне свијеће. Свијеће су вијековима део различитих обичаја и ритуала, па су им у народним веровањима приписивана и посебна заштитна својства.

Према појединим предањима, Ванга је вјеровала у симболику свећа и сматрала да могу допринијети очувању позитивне енергије и пријатне атмосфере у дому. Посебно је истицала свијеће направљене од природног воска, којима се приписивала посебна симболика.

Како се наводи у причама које јој се приписују, Ванга је упозоравала да се са таквим вјеровањима треба односити опрезно, јер се њихова наводна моћ може користити и у позитивне и у негативне сврхе, преноси Информер.

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Тагови :

Баба Ванга

предвиђања баба Ванге

вјеровање

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