Посјечена стабла у центру Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Стабла која су се годинама ослањала на објекат у самом центру Бањалуке, у којем се налазе просторије Нове банке, Унис турса и Моје апотеке, посјечена су.
Како за "БЛ портал" кажу радници ангажовани на терену, дрвеће је већ дуже вријеме стварало озбиљне потешкоће запосленима у овој згради.
"Запослени су се већ дуже жалили да им ова стабла праве проблем и са зидовима зграде, али и са темељом, због чега су често имали поплаве у подруму. Сходно томе, изашли смо на терен и уклонили их. Сада је остало само да почистимо терен", кажу радници.
Уклањањем ових стабала, како објашњавају, спријечено је даље оштећење конструкције објекта који је сада безбједнији.
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