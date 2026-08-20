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Посјечена стабла у центру Бањалуке

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 14:33

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Посјечена стабла у центру Бањалуке
Фото: БЛ Портал

Стабла која су се годинама ослањала на објекат у самом центру Бањалуке, у којем се налазе просторије Нове банке, Унис турса и Моје апотеке, посјечена су.

​Како за "БЛ портал" кажу радници ангажовани на терену, дрвеће је већ дуже вријеме стварало озбиљне потешкоће запосленима у овој згради.

​"Запослени су се већ дуже жалили да им ова стабла праве проблем и са зидовима зграде, али и са темељом, због чега су често имали поплаве у подруму. Сходно томе, изашли смо на терен и уклонили их. Сада је остало само да почистимо терен", кажу радници.

Уклањањем ових стабала, како објашњавају, спријечено је даље оштећење конструкције објекта који је сада безбједнији.

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Тагови :

Стабла

Бањалука

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