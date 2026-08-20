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Министарство расписало два конкурса, додјељује се 115 хиљада КМ

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Аутор:

Стеван Лулић
20.08.2026 14:30

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је два конкурса у којима ће бити додијељена средства укупно вриједна 115 хиљада КМ.

Ријеч је о Конкурсу за финансијску подршку пројеката развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија и Конкурсу за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској.

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Циљ првог конкурса, између осталог, је унапређење атрактивности, капацитета и утицаја истраживања и развоја на укупан развој Републике Српске кроз успостављање ефикаснијег система управљања науком, иновацијама и технолошким развојем као и стварање системске подршке повећању броја иновација и увођења нових технологија у функцији развоја привреде.

Ко има право учешћа?

Поменутим конкурсом суфинансираће се десет пројеката, за шта је превиђено 50.000 КМ.

Из Министарства појашњавају да новац из овог конкурса могу добити само научноистраживачке организације и институти уписани у Регистар научноистраживачких организација који се води у Министарству и високошколске установе уписане у Регистар високошколских установа који се води у Министарству, а који се баве развојем технологија и који су регистровани на територији Српске и Брчко Дистрикта.

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Напомиње се да је корисник средстава дужан да обезбиједи финансијско учешће у пројекту у висини од најмање 40 одсто од укупне вриједности пројекта.

Конкурс ће бити отворен до 1. октобра 2026. године.

Конкурс за иноваторе

За конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за ову годину планирано је 65.000 КМ, од чега 50.000 КМ за организације иноватора и 15.000 КМ за иноваторе.

"Током вредновања пријава, поред осталог, узеће се у обзир начин на који су активности организације иноватора укључене или повезане са стратегијом у области научног и технолошког развоја и на који начин доприносе њеној реализацији, затим ефекти које ће планиране активности имати за заједницу као и број људи који ће имати користи од планираних активности", истичу у Министарству.

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Рок за пријаву на овај конкурс је 1. новембар 2026. године.

Више информација о конкурсима и начину конкурисања биће доступно на интернет страници Министарства на ОВОМ ЛИНКУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

конкурс

наука

технологија

Иноватори

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