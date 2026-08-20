Министарство расписало два конкурса, додјељује се 115 хиљада КМ

Аутор:Стеван Лулић
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Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је два конкурса у којима ће бити додијељена средства укупно вриједна 115 хиљада КМ.
Ријеч је о Конкурсу за финансијску подршку пројеката развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија и Конкурсу за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској.
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Циљ првог конкурса, између осталог, је унапређење атрактивности, капацитета и утицаја истраживања и развоја на укупан развој Републике Српске кроз успостављање ефикаснијег система управљања науком, иновацијама и технолошким развојем као и стварање системске подршке повећању броја иновација и увођења нових технологија у функцији развоја привреде.
Поменутим конкурсом суфинансираће се десет пројеката, за шта је превиђено 50.000 КМ.
Из Министарства појашњавају да новац из овог конкурса могу добити само научноистраживачке организације и институти уписани у Регистар научноистраживачких организација који се води у Министарству и високошколске установе уписане у Регистар високошколских установа који се води у Министарству, а који се баве развојем технологија и који су регистровани на територији Српске и Брчко Дистрикта.
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Напомиње се да је корисник средстава дужан да обезбиједи финансијско учешће у пројекту у висини од најмање 40 одсто од укупне вриједности пројекта.
Конкурс ће бити отворен до 1. октобра 2026. године.
За конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за ову годину планирано је 65.000 КМ, од чега 50.000 КМ за организације иноватора и 15.000 КМ за иноваторе.
"Током вредновања пријава, поред осталог, узеће се у обзир начин на који су активности организације иноватора укључене или повезане са стратегијом у области научног и технолошког развоја и на који начин доприносе њеној реализацији, затим ефекти које ће планиране активности имати за заједницу као и број људи који ће имати користи од планираних активности", истичу у Министарству.
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Рок за пријаву на овај конкурс је 1. новембар 2026. године.
Више информација о конкурсима и начину конкурисања биће доступно на интернет страници Министарства на ОВОМ ЛИНКУ.
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