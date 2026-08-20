Тихи потрошач: Овај уређај гута струју 24 сата, а тога нисте свјесни

Аутор:АТВ редакција
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Непримјетни уређаји могу значајно утицати на мјесечне рачуне за електричне енергију, а један од највећих “тихих потрошача” у многим домовима налази се управо у кухињи.
Према упозорењима стручњака за енергетику, микроталасна рерна троши енергију 24 сата дневно, чак и у тренуцима када се уопште не користи за припрему или подгријавање хране.
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Главни разлог за ову непрекидну потрошњу лежи у стално активним електроничким склоповима и дигиталним екранима који приказују вријеме или статус уређаја.
Ова појава, у стручним круговима позната као фантомска потрошња или "вампирска енергија", присутна је код већине модерних кућанских апарата.
Иако самостално троше размјерно малу количину вата у стању приправности, укупни учинак на нивоу домаћинства није занемарив.
Енергетски стручњак Кори Гилган, власник фирме "Орегон Џенераторс", истиче како проблем настаје када се сабере потрошња свих уређаја спојених на мрежу. Микроталасна рерна која у стању приправности троши око четири вата дјелује безопасно, али у комбинацији с телевизорима, пуњачима, апаратима за кафу и кабловским пријемницима, укупна потрошња у просјечном дану расте.
Разлика у потрошњи зависи од старости те функционалности самог уређаја. Старији модели микроталасних, произведени током 1990-их и почетком 2000-их година, у стању приправности могу трошити између шест и десет вата.
Новије верзије троше мање, обично између три и четири вата, али и даље континуирано црпе енергију из мреже.
Посебно су велики потрошач уградбени модели изнад електричног шпорета с интегрисаним вентилаторима те комбиноване пећнице с конвекцијом.
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Такви уређаји морају одржавати више активних система и сложеније екране, што узрокује већу потрошњу енергије чак и док мирују. Стручњаци напомињу да новија технологија смањује губитке, али их не елиминише у потпуности.
Годишњи трошак акумулиран кроз фантомску потрошњу у просјечном домаћинству, које у правилу броји од 20 до 40 уређаја у стању приправности, може достићи и неколико десетина евра.
Ријеч је о енергији која се троши потпуно узалуд, упоредиво са ситуацијом у којој би неколико жаруља у дому било непрекидно упаљено дању и ноћу.
Смањење ових непотребних трошкова не захтијева ангажман електричара нити куповину нових апарата. Стручњаци препоручују кориштење продужних летви с прекидачем, на које се може спојити више кухињских или електроничких уређаја одједном. Гашењем прекидача прије одласка на спавање или при изласку из куће, напајање се у потпуности прекида у само једном потезу.
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За додатну практичност доступне су и паметне утичнице те паметне летве које се могу програмирати за аутоматско искључивање струје према унапријед дефинисаном распореду. Тиме се у потпуности елиминише фантомска потрошња током ноћи или за вријеме радног времена.
Приликом кориштења продужних каблова и летви ипак је потребно припазити на безбједносне смјернице и дозвољено оптерећење како би се спријечио ризик од преоптерећења и пожара.
Увођењем ових једноставних навика домаћинства могу брзо смањити потрошњу и остварити видљиве уштеде на рачунима за енергију.
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