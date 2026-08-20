Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

Аутор:АТВ редакција
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Јак вјетар активирао је пожар испод локације Окретаљка на улазу у Бихаћ, а ново жариште пријети пистама Аеродрома "Жељава", минираном подручју које није могуће директно гасити.
На терену су екипе Цивилне заштите и Ватрогасне јединице, а затражена је и помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ.
Из Градске управе затражили су и хитан ангажман свих расположивих снага предузећа "Унско-санске шуме", као и Кантоналне управе цивилне заштите.
(Срна)
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