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Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 13:55

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Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Јак вјетар активирао је пожар испод локације Окретаљка на улазу у Бихаћ, а ново жариште пријети пистама Аеродрома "Жељава", минираном подручју које није могуће директно гасити.

На терену су екипе Цивилне заштите и Ватрогасне јединице, а затражена је и помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ.

Из Градске управе затражили су и хитан ангажман свих расположивих снага предузећа "Унско-санске шуме", као и Кантоналне управе цивилне заштите.

(Срна)

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Тагови :

пожар

Бихаћ

Ватрогасци

Аеродром

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