Кремљ о сукобу у Украјини: Нема разлога за оптимизам

Аутор:АТВ редакција
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Кијевски режим и "квазиполитичка пољана" око њега нису хомогени-неко покушава да "лови рибу у мутној води", док се неко позива на демократију, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.
Напоменуо је да Русија заиста види тенденцију смањења међународне подршке Кијеву.
Истовремено, додао је Песков, у Европи и даље постоји низ земаља које настављају да повећавају своју техничку и технолошку укљученост у сукоб.
"У Европи остаје један круг земаља које повећавају своју укљученост у овај рат, непосредну укљученост, технолошку, техничку и тако даље. На примјер, Велика Британија", истакао је.
Портпарол Кремља је нагласио да одређени број европских земаља чини све како би ублажио замор Запада од подршке Украјини.
"Наравно, такве земље (у Европи које повећавају своју укљученост у сукоб у Украјини) чине све што је могуће како би тај замор ублажиле и, напротив, не дозволиле да се тај замор развија, као и да на сваки начин подстичу европске земље на даљи наставак овог рата", поручио је.
Повукао је да се Специјална војна операција наставља, а да је динамика на фронту очигледна.
Напоменуо је да тренутно нема предуслова за оптимизам у погледу мирног рјешавања ситуације у Украјини због става Кијева.
"Веома цијенимо напоре свих земаља које показују искрену жељу да допринесу процесу рјешавања. Таквих земаља је мало, али су због тога, вјероватно, њихови напори још важнији и вриједнији", подвукао је Песков, преноси РТ Балкан.
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