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Рашчињени свештеник притворен због врбовања дјеце за порнографију

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Аутор:

Огњен Матавуљ
20.08.2026 13:11

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Основни суд у Бијељини одредио је једномјесечни притвор Г.Т. који је ухапшен у наставку акције ”Карика” усмјереној на откривању и процесуирању кривичних дјела из области дјечије порнографије.

Како сазнаје АТВ ради се о рашчињеном православном свештенику који је ухапшен након што је преко друштвених мрежа договорио састанак са малољетницом. Умјесто дјевојчице на састанку су га дочекали полицијиски инспектори МУП-а Републике Српске и Г.Т. је одмах ухапшен.

Притвор је одређен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Бијељини које Г.Т. на терет ставља да је починио кривична дјела искориштавање дјеце за порнографију, упознавање дјеце са порнографијом и искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета.

”Притвор је предложен због бојазни да ће пуштањем на слободу осумњичени уништити, сакрити или измијенити доказе и трагове важне за кривични поступак, али и због опасности да ће поновити кривично дјело”, наводе у ОЈТ Бијељина.

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Подијели:

Тагови :

дјечија порнографија

Акција Карика

Једномјесечни притвор

Бијељина

Основни суд Бијељина

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