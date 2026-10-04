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Blanuša priznao poraz: Mogu da čestitam Savi Miniću!

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04.10.2026 21:22

Komentari:

1
Бранко Блануша
Foto: Fejsbuk

Jasno je da je Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske, rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a i kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske.

"Razlika je takva da je pobjednik Savo Minić. Mogu da mu čestitam pobjedu. Na nama je da radimo, ali jasno je da je Savo Minić novi predsjednik Srpske", rekao je Blanuša.

Podsjećamo, prema rezultatima CIK-a Savo Minić ima više od 40.000 glasova više.

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Branko Blanuša

Savo Minić

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