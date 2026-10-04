Igor Dodik: Ciljevi ostvareni, vraćamo Banjaluku i Bijeljinu

SNSD je ostvario sve ciljeve postavljene pred ove parlamentarne izbore, poručio je organizacioni sekretar stranke i nosilac liste za Narodnu skupštinu Srpske u Izbornoj jedinici 3 Igor Dodik.

"Svi ciljevi su ostvareni. Vraćamo Banjaluku, vraćamo Bijeljinu. To je nešto što ćemo u narednom mandatu da vratimo", poručio je Igor Dodik.

Izrazio je veliku zahvalnost svim saradnicima koji su doprinijeli ovoj pobjedi.

Takođe, poručio je da je ovo rezultat rada svih mjesnih odbora.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu kandidata ove stranke na parlamentarnim izborima.

Detalji na linku u nastavku.