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Igor Dodik: Ciljevi ostvareni, vraćamo Banjaluku i Bijeljinu

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04.10.2026 20:51

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Игор Додик
Foto: ATV

SNSD je ostvario sve ciljeve postavljene pred ove parlamentarne izbore, poručio je organizacioni sekretar stranke i nosilac liste za Narodnu skupštinu Srpske u Izbornoj jedinici 3 Igor Dodik.

"Svi ciljevi su ostvareni. Vraćamo Banjaluku, vraćamo Bijeljinu. To je nešto što ćemo u narednom mandatu da vratimo", poručio je Igor Dodik.

Izrazio je veliku zahvalnost svim saradnicima koji su doprinijeli ovoj pobjedi.

Takođe, poručio je da je ovo rezultat rada svih mjesnih odbora.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu kandidata ove stranke na parlamentarnim izborima.

Detalji na linku u nastavku.

Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

Dodik proglasio pobjedu: Pomarisali smo sve

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Igor Dodik

SNSD

Rezultati izbora 2026

Izbori 2026

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