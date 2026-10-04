CIK objavio prve rezultate: Minić nadomak pobjede

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske nadomak je pobjede na današnjim izborima, podaci su Centralne izborne komisije BiH.

Iz CIK-a je saopšteno da je do sada obrađeno 80 odsto glasova, a Minić ima prednost preko 40. hiljada glasova.

Kako se navodi, Minić je za sada dobio povjerenje 202.245 građana, dok je njegov prvi pratilac SDS-ov Branko Blanuša dobio 160.936 glasova.