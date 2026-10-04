"Narod Srpske većinski stoji iza politika Dodika i SNSD, razlika 30.000"

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Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 162.000 glasova, dok kandidat SDS-a i opozicije Branko Blanuša ima 127.000, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Razlika je više od 30.000 u korist Save Minića. Narod Republike Srpske ubjedljivo, većinski stoji iza politika Milorada Dodika, SNSD i naših koalicionih partnera", kaže Kovačević.

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