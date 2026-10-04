Doboj proglasio pobjedu Minića i Cvijanović

Izborni štab SNSD Doboj proglasio je uvjerljivu pobjedu kandidata ove stranke na opštim izborima - Save Minića i Željke Cvijanović, kao i lista za Predstavnički dom PSBiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske.

"Na našim osmjesima vidite sve. Proglašavam pobjedu Save Minića, Željke Cvijanović, liste za PD PSBiH i liste za NSRS. Zahvaljujem se svim glasačima koji su glasali. Razlika za gospodina Minića i gospođe Cvijanović brojiće se u hiljadama. Ovo će biti najuvjerljivija pobjeda SNSD-a u Doboju", rekao je šef Izbornog štaba SNSD-a i kandidat za poslanika u NSRS Danijel Jošić.

Vulić: Hvala građanima širom Republike Srpske, hvala Dobojlijama

Kandidat za Predstavnički dom PSBiH Sanja Vulić zahvalila se građanima širom Republike Srpske i Dobojlijama jer su se oduprijeli intervencionizmu i što su jasno rekli da će Republikom Srpskom upravljati isključivo institucije Republike Srpske, nikakvi Šmitovi ni sluge globalista.

"Želim neizmjerno da se zahvalim gospodinu Dodiku koji nam je pomogao i danas. Oni ljudi koji su bili zbunjeni i nisu znali kako da glasaju, kada su vidjeli ime Milorad Dodik znali su kako i za koga treba glasati. Uz Dodika Republika Srpska sa zdravim i pozitivnim politikama nema krizu. Danas smo proglasili pobjedu SNSD-a. Čestitamo Savi Miniću i Željki Cvijanović na ubjedljivim pobjedama", rekla je Vulić.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić kaže da ova uvjerljiva pobjeda SNSD-a u Doboju pokazuje da kroz izbornu tehnologiju i skenere pokazuju uvjerljivu pobjedu kandidata SNSD-a.

"Pokazalo se, zahvaljujući gradu Doboju, građanima, ljudima koji su imali strpljenja, da su svugdje bili problemi, da je nova tehnologija usporila i smanjila broj građana koji su izašli na izbore. Moja želja je da kroz zjenicu oka pogledate sve građane, da građani svoj glas daju onim ljudima kojima vjeruju. Vjeruju onim ljudima koji su ovdje i to me raduje", rekao je Jerinić.