Kovačević: Minić i Cvijanović u velikoj prednosti

Ono što je najbitnije su rezultati koji su u našu korist. Savo Minić ima 67 hiljada, 50 hiljada Branko Blanuša.

Rekao je ovo portparol SNSD-a Radovan Kovačević tokom prvog obraćanja nakon zatvaranja birališta.

"Građani su prepoznali ko su oni koji vode politike u interesu Republike Srpske", rekao je Kovačević.

"CIK je bio nesposoban da realizuje izbore, danas smo imali mjesta na kojima nije bilo moguće provoditi izborni proces", dodao je portparol SNSD -a.

On je dodao da je u prednosti i kandidat ove stranke za Srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.

"To je trend koji bi trebao da se očuva i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik će uskoro proglasiti pobjedu našeg kandidata", rekao je Kovačević.

Kovačević je istakao da kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović trenutno ima 47.000 glasova, kandidat SDS-a Marinko Božović 21.000, a lider Liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović 11.000.

"I ovdje idemo ka apsolutnoj pobjedi SNSD-a", istakao je Kovačević.