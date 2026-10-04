Laktaši: Na nekim biračkim mjestima će biti produženo glasanje

Velike gužve zabilježene su danas na biralištima u Laktašima, a na pojedinima će biti produženo glasanje, rekla je Srni predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Gordana Nišić.

"Sve je uredno, samo su velike gužve, pa smo išli na teren da vidimo šta se dešava", rekla je Nišićeva i dodala da zato nema podataka o izlaznosti do 15.00 časova.

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Ona je podsjetila da je jutros bilo kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, dok se na pojedinim kasnilo sa otvaranjem desetak minuta zbog brojanja glasačkih listića i za toliko vremena će biti produženo glasanje.

Pravo glasa u Laktašima ima 33.756 birača koji mogu da glasaju na 48 redovnih biračkih mjesta, na jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a formirano je i sedam mobilnih timova.