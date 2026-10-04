Laktaši: Na nekim biračkim mjestima će biti produženo glasanje

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Velike gužve zabilježene su danas na biralištima u Laktašima, a na pojedinima će biti produženo glasanje, rekla je Srni predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Gordana Nišić.
"Sve je uredno, samo su velike gužve, pa smo išli na teren da vidimo šta se dešava", rekla je Nišićeva i dodala da zato nema podataka o izlaznosti do 15.00 časova.
Republika Srpska
Oglasio se MUP Srpske: Tri incidenta, na jednom mjestu posmatrač nasrnuo na člana komisije
Ona je podsjetila da je jutros bilo kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, dok se na pojedinim kasnilo sa otvaranjem desetak minuta zbog brojanja glasačkih listića i za toliko vremena će biti produženo glasanje.
Pravo glasa u Laktašima ima 33.756 birača koji mogu da glasaju na 48 redovnih biračkih mjesta, na jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a formirano je i sedam mobilnih timova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
19
37
19
35
19
31
19
27
19
21
Trenutno na programu