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Kada je skener izložen suncu prestaje da radi

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04.10.2026 15:47

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Када је скенер изложен сунцу престаје да ради
Foto: ATV

Predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka Dubravko Malinić kaže za ATV da prema podatku sa terena, skeneri za skeniranje glasačkih listića povremeno prave zastoje, kada su izloženi suncu prestaju da rade, pa se moraju restartovati što dovodi do prekida od desetak minuta.

Kako kaže Malinić, trenutno su u funkciji svi skeneri i uređaji za identifikaciju birača.

Kada je u pitanju izlaznost, Malinić kaže da je manja nego na prethodnim izborima i lokalnim i opštim kada je izlaznost iznosila oko 42 procenta.

"Do sada je na području grada Banjaluka glasalo 66.792 birača, a to je 34,31 odsto. U odnosu na protekle lokalne i parlamentarne izbore izlaznost je manja. I na jednim i na drugim je bilo 42 procenta", kaže Malinić za ATV.

Prema njegovim informacijama, nije bilo značajnijeg kašnjenja u otvaranju biračkih mjesta osim u Osnovnoj školi Miloš Crnjanski.

"Posljednje biračko mjesto u OŠ Miloš Crnjanski je otvoreno sa značajnim zakašnjenjem od tri sata, jer tu skener za skeniranje glasačkih listića nije bio u funkciji. Slali smo rezervni pa je trebalo vremena da se otklone nedostaci", kaže Malinić i napominje da će sva kašnjenja biti nadoknađena nakon 19 časova.

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