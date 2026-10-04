Na jednom od najvećih biračkih mjesta u Trebinju čekanje i do sat vremena

Na jednom od najvećih biračkih mjesta u Trebinju, U Osnovnoj školi „Sveti Vasilije Ostroški“ glasalo je 14,6 odsto od ukupno 954 birača, a najveći problem predstavljaju gužve i sporije snalaženje starijih birača u izbornom procesu.

„Ovo je jedno od najvećih biračkih mjesta u Trebinju gdje ima 954 glasača. Do 11 časova je izašlo 14,6 odsto. Veliki problem imamo sa starijim ljudima, koji nisu vjerovatno upućeni u sam proces glasanja, ali nekako pokušavamo da što prije riješimo gužve i da u 19 časova zaklonimo glasačko mjesto“, rekao je za ATV Stefan Mučibabić izborno mjesto, Vinograd 1 u naselju Gorica, OŠ "Sveti Vasilije Ostroški".

Kada je riječ o novim izbornim tehnologijama, problema nije bilo, identifikacija radi uredno.

Zabilježena su samo dva oštećenja biračkih listića, rekao je Mučibabić za ATV.