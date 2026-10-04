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Na graničnim prelazima prema Hrvatskoj povećana frekvencija saobraćaja

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04.10.2026 14:00

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Гужва на граничном прелазу Доња Градина на излазу из Републике Српске.
Foto: AMS RS

Duže kolone vozila čekaju na izlazu prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija nesmetano.

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AMS RS

Stanje na graničnim prelazima

gužve na granici

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