Na graničnim prelazima prema Hrvatskoj povećana frekvencija saobraćaja

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: AMS RS

Duže kolone vozila čekaju na izlazu prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija nesmetano.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.