Policija uklonila migrantski kamp u Seuti

Policija je uklonila migrantski kamp sa plaže u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Seuti, u koju su prije više od dva mjeseca iz Maroka ušle desetine hiljada ljudi, saopšteno je iz Vlade Španije.

Više od 72.000 ljudi prešlo je špansko-marokansku granicu i ušlo u Seutu krajem jula. Iako se većina njih kasnije vratila, najmanje 10.000 ih je ostalo u toj enklavi, što opterećuje lokalne resurse i podstiče tenzije.

Policija je premjestila migrante sa plaže Trampolin, gdje je oko 3.000 ljudi živjelo u šatorima i improvizovanim kućama tokom prethodna dva mjeseca.

Svijet Obilne poplave pogodile Kataloniju, najmanje dvoje mrtvih

Oni su prebačeni u privremeni smještaj, gdje će im biti uzeti podaci, a mogu se vratiti i u Maroko.

Tenzije su i dalje prisutne zbog prisustva migranata koji spavaju na otvorenom u španskoj enklavi u kojoj živi 80.000 ljudi. Mještani su juče održali demonstracije i pozvali migrante da odu.

Španski kralj Felipe i kraljica Leticija trebali bi da posjete Seutu 13. i 14. oktobra.

(Srna)