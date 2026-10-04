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Policija uklonila migrantski kamp u Seuti

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04.10.2026 13:46

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Мигранти покушавају да пређу из Марока у шпанску енклаву Сеута, 30. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere, File

Policija je uklonila migrantski kamp sa plaže u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Seuti, u koju su prije više od dva mjeseca iz Maroka ušle desetine hiljada ljudi, saopšteno je iz Vlade Španije.

Više od 72.000 ljudi prešlo je špansko-marokansku granicu i ušlo u Seutu krajem jula. Iako se većina njih kasnije vratila, najmanje 10.000 ih je ostalo u toj enklavi, što opterećuje lokalne resurse i podstiče tenzije.

Policija je premjestila migrante sa plaže Trampolin, gdje je oko 3.000 ljudi živjelo u šatorima i improvizovanim kućama tokom prethodna dva mjeseca.

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Oni su prebačeni u privremeni smještaj, gdje će im biti uzeti podaci, a mogu se vratiti i u Maroko.

Tenzije su i dalje prisutne zbog prisustva migranata koji spavaju na otvorenom u španskoj enklavi u kojoj živi 80.000 ljudi. Mještani su juče održali demonstracije i pozvali migrante da odu.

Španski kralj Felipe i kraljica Leticija trebali bi da posjete Seutu 13. i 14. oktobra.

(Srna)

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Migrantska kriza Španija

Migrantska kriza u Seuti

Migranti

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