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Do podne jedan incident na biračkom mjestu u Srpskoj: Posmatrač napao člana komisije

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04.10.2026 13:32

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Полиција МУП Републике Српске ПУ Бањалука
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske evidentiralo je do podne jedno narušavanje javnog reda i mira i to u fočanskom mjestu Čelebići, gdje je posmatrač fizički napao člana izborne komisije.

Posmatrač čiji su inicijali M.R. je u 9.45 časova fizički je napao člana izborne komisije čiji su inicijali P.O, zbog čega mu je izdat prekršajni nalog, saopšteno je iz MUP-a.

"Proces glasanja na opštim izborima na području Republike Srpske odvija se mirno, iako su evidentirani prekidi glasanja na biračkim mjestima", navedeno je u saopštenju.

Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade do 19.00 časova, a građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir zabranio je prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim prevoza protivgradnih raketa za potrebe "Protivgradne preventive", kao i pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Zabrana je na snazi do sutra u 6.00 časova.

Zabranjen je i saobraćaj za teretna vozila koja imaju više od 3,5 tona ukupne mase.

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