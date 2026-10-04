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Završen uviđaj nakon teške nesreće kod Sokoca, biće obavljena obdukcija tijela

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04.10.2026 11:07

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Završen je uviđaj saobraćajne nesreće u mjestu Primičići kod Sokoca na magistralnom putu Rodatica-Podromanija, a tijelo stradalog vozača sa Sokoca biće prevezeno na obdukciju, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Nesreća se dogodila jutros u 7.25 časova, a njoj je učestvovao automobil "sitroen", kojim je upravljao muškarac čiji su inicijali M.L. sa Sokoca.

Tijelo stradalog vozača biće prevezeno u prosekturu u Istočno Sarajevo, gdje će sutra biti izvršena obdukcija.

Полиција Републике Српске

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O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, prenosi Srna

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Tagovi :

Policija

obdukcija

Sokolac

Saobraćajna nesreća

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