Završen uviđaj nakon teške nesreće kod Sokoca, biće obavljena obdukcija tijela

Autor:ATV redakcija
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Završen je uviđaj saobraćajne nesreće u mjestu Primičići kod Sokoca na magistralnom putu Rodatica-Podromanija, a tijelo stradalog vozača sa Sokoca biće prevezeno na obdukciju, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Nesreća se dogodila jutros u 7.25 časova, a njoj je učestvovao automobil "sitroen", kojim je upravljao muškarac čiji su inicijali M.L. sa Sokoca.
Tijelo stradalog vozača biće prevezeno u prosekturu u Istočno Sarajevo, gdje će sutra biti izvršena obdukcija.
Hronika
Jeziva nesreća kod Sokoca: Mladić sletio s puta i poginuo
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, prenosi Srna
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