Zastoj na jednom biračkom mjestu u Banjaluci: Skener u kvaru od 7 časova

Na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski", Petrićevac jedan skener nije u funkciji te zastoj traje od 7.00 časova.

Skener ne radi zbog softverske greške, koja i dalje nije uklonjena ni uz pomoć tehničara.

Zatražena je zamjena skenera.

Na pomenutom biračkom mjestu danas svoju dužnost bi trebao obaviti gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković u 12.00 časova.