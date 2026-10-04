Logo

Zastoj na jednom biračkom mjestu u Banjaluci: Skener u kvaru od 7 časova

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 11:38

Komentari:

0
На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански" један скенер није у функцији те застој траје од 7.00 часова. Скенер не ради због софтверске грешке, која и даље није уклоњена ни уз помоћ техничара. Затражена је замјена скенера. На поменутом бирачком мјесту данас своју дужност би требао обавити градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић. наслов
Foto: ATV

Na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski", Petrićevac jedan skener nije u funkciji te zastoj traje od 7.00 časova.

Skener ne radi zbog softverske greške, koja i dalje nije uklonjena ni uz pomoć tehničara.

Zatražena je zamjena skenera.

Na pomenutom biračkom mjestu danas svoju dužnost bi trebao obaviti gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković u 12.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banja Luka

Petrićevac

Skeneri

Draško Stanivuković

Izbori 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Гласање избори 2026 листићи нове технологије

Banja Luka

U Banjaluci zabilježena kašnjenja, rješavaju se problemi sa Smartmatikom

10 h

0
Куштриновић је преминуо 30. септембра у 78. години. Радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, а био је и директор Хидрометеоролошког завода Републике Српске. ADVERTISING Комеморација познатом бањалучком метеорологу Небојши Куштриновићу одржава се данас у Културном центру Бански двор у Бањалуци.

Banja Luka

Komemoracija Nebojši Kuštrinoviću, prisustvuje Karan

1 d

0
Дино парк диносауруси Станивуковић Бањалука

Banja Luka

Banjaluka se vraća u mezozoik

1 d

2
Драшко Станивуковић плакат кружни ток Обилићево

Banja Luka

Nakon spomenika i instalacija, Stanivuković završio na kružnom toku

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

31

Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

19

27

Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

19

21

Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

19

20

U Rogatici na dva biračka mjesta produženo glasanje

19

14

Istorijski niska izlaznost, glasalo 1.3 miliona građana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima