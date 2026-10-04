Zastoj na jednom biračkom mjestu u Banjaluci: Skener u kvaru od 7 časova

Autor:ATV redakcija
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Na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski", Petrićevac jedan skener nije u funkciji te zastoj traje od 7.00 časova.
Skener ne radi zbog softverske greške, koja i dalje nije uklonjena ni uz pomoć tehničara.
Zatražena je zamjena skenera.
Na pomenutom biračkom mjestu danas svoju dužnost bi trebao obaviti gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković u 12.00 časova.
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