Nakon spomenika i instalacija, Stanivuković završio na kružnom toku

Autor:ATV redakcija
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Do izborne šutnje broji se sitno, a u zadnjim satima plakati, baneri i drugi reklamni materijali prekrili su Banjaluku.
Tako je nakon otkrivanja spomenika, otvaranja instalacija na drugim kružnim tokovima na onom u banjalučkom naselju Obilićevo završio i plakat sa likom Draška Stanivukovića.
Ovaj put na kružnom toku nije osvanuo vladar iz prošlosti već kandidat PSS-a za premijera Republike Srpske, Draško Stanivuković.
Pitate se kako se neko može kandidovati za premijera...
Bilo, kako bilo, jedno je "sigurno", a to je da je na red za kružni tok došao i Stanivuković, ovaj put na plakatu, a možda jednom i kao statua. Nikad se ne zna...
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