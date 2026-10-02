Nakon spomenika i instalacija, Stanivuković završio na kružnom toku

Do izborne šutnje broji se sitno, a u zadnjim satima plakati, baneri i drugi reklamni materijali prekrili su Banjaluku.

Tako je nakon otkrivanja spomenika, otvaranja instalacija na drugim kružnim tokovima na onom u banjalučkom naselju Obilićevo završio i plakat sa likom Draška Stanivukovića.

Ovaj put na kružnom toku nije osvanuo vladar iz prošlosti već kandidat PSS-a za premijera Republike Srpske, Draško Stanivuković.

Draško Stanivuković X/printscreen

Pitate se kako se neko može kandidovati za premijera...

Bilo, kako bilo, jedno je "sigurno", a to je da je na red za kružni tok došao i Stanivuković, ovaj put na plakatu, a možda jednom i kao statua. Nikad se ne zna...