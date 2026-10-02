Skandal sa besplatnim placevima u Banjaluci: Mladi tvrde da su zbog čekanja ostali bez prava

Slučaj besplatnih placeva u Banjaluci dobija novi zaplet – mladi bračni parovi koji su se 2024. godine našli na zvaničnoj rang-listi tvrde da su, nakon višegodišnjeg čekanja na realizaciju, ponovo morali da prolaze kroz proceduru, dok su neki u međuvremenu prešli starosnu granicu.

Na naš portal stiglo je otvoreno pismo, koje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani predstavnici medija i cjelokupna javnosti,

Obraćamo vam se u ime mladih bračnih parova koji su se našli u mreži administrativnih opstrukcija, neažurnosti organa uprave i očigledne selektivnosti tokom realizacije projekta dodjele besplatnih građevinskih zemljišta u Banjaluci.

Hronologija postupanja Gradske uprave jasno razotkriva kako se jedan demografski projekat pretvorio u sredstvo politikanstva od izbora do izbora:

· Igra pred Lokalni izbori 2024. godine: Uoči lokalnih izbora 2024. godine raspisan je javni poziv za dodjelu besplatnih placeva. Mladi bračni parovi uredno su dostavili kompletnu dokumentaciju i zvanično se našli na javno objavljenoj rang-listi dobitnika/kvalifikovanih lica. Naša imena su javno prezentovana pred izbore kao dokaz uspješnosti gradske vlasti.

· Dvogodišnje ćutanje i administrativna pauza: Nakon završetka izbora 2024. godine, nastupilo je višemjesečno ćutanje administracije. Gradska uprava nije uvela u posjed ljude sa zvanične rang-liste, niti je završen započeti postupak.

· Repriza pred Opšte izbore 2026. godine: Umjesto da završi obaveze prema svima koji su pravo već ostvarili 2024. godine, Gradska uprava pred nove izbore 2026. godine pokreće ponovljene konkurse i počinje selektivno uručivati rješenja o placevima.

· Apsurdno odbijanje zbog starosne granice: Dok pojedini građani navodno dobijaju rješenja i placeve, drugima – koji su na to isto rješenje čekali dvije godine krivicom same uprave – prijave se naprasno odbacuju zbog pređene starosne granice od 35 godina!

Pravni i ljudski apsurd je očigledan: Gradska uprava je svojom neefikasnošću i dvogodišnjim odgađanjem dovela građane u situaciju da napune mjesece preko 35. godine, a zatim je taj isti protok vremena koji je sama prouzrokovala iskoristila kao razlog za njihovu diskvalifikaciju!

Istovremeno, javno se demonstrira kako su pojedini „ispunili uslove" i dobili placeve, čime se stvara opravdana sumnja u selektivnost, favorizovanje i zloupotrebu povjerenja građana.

Naglašavamo:

1. Legitimna očekivanja i kontinuitet: U momentu prve prijave 2024. godine svi uslovi (uključujući starosnu dob) bili su u potpunosti ispunjeni i potvrđeni na zvaničnoj rang-listi. Administracija ne smije koristiti sopstveno odgađanje kako bi poništavala stečena prava građana koji još uvijek nisu navršili 36 godina života.

2. Ignorisanje posebnih kategorija i dodatnih bodova: U ponovljenim postupcima dokumentacija parova predmeta se neopravdano odbacuje bez i da se izvrši zakonsko bodovanje.

Građani i mladi bračni parovi ne smiju biti rekviziti koji se izvlače iz ladica od izbora do izbora radi pravljenja predizbornih priloga. Postavlja se direktno pitanje nadležnima: Zašto se realizacija razvlači dvije godine, po kojim kriterijumima se jedni nagrađuju placevima dok se drugi diskvalifikuju zbog starosti koju je skrojila sama administracija, i da li je cijeli projekat bio samo izborna obmana?

Pozivamo nadležne da hitno preispitaju spornu praksu, uvaže kontinuitet prijava iz 2024. godine i spriječe dalju diskriminaciju mladih ljudi koji svoju budućnost žele graditi u ovom gradu. U protivnom, zaštitu svojih prava potražićemo pred Ombudsmenom za ljudska prava BiH i nadležnim sudom", navode u potpisu oštećeni mladi bračni parovi Banje Luke.