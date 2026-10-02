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Minić o stanju u Banjaluci: Opozicija nema plan - prave se rilsi i "vau" spomenici

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02.10.2026 10:45

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Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Banjaluka se suočava sa gorućim problemima poput nedostatka vrtića, parkinga i odvoza smeća, a umjesto njihovog rješavanja pravi se dramaturgija za društvene mreže i prave "vau" spomenici, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u intervjuu za ATV.

On je istakao da Vlada Republike Srpske ne bježi od toga da bude dio rješenja i da je spremna da investira u izgradnju novih vrtića i infrastrukture, ali da je opozicionom djelovanju bez konkretnog plana suprotstavila realan rad, transparentnost i usvajanje čak 131 zakona u Narodnoj skupštini za samo godinu dana.

Populizam umjesto rješenja za građane

Komentarišući aktuelnu situaciju u Banjaluci, Minić je naglasio da građani ispaštaju zbog političkog marketinga koji je zamijenio sistemski rad.

"Banjaluka ima problem sa vrtićima. Pazite, ima problem sa najmlađima, a vi pravite neke rilsove, vi pravite nekakav 'vau' spomenik umjesto da to rješavamo. Imamo problem sa parkingom, imamo problem sa smećem, imamo problem koji je evidentan. I ja ne bježim od toga da budem dio rješenja ni kao premijer, ni kao predsjednik Republike. Ali ne mogu ja biti dio rješenja koje vi uopšte ne možete obuhvatiti, ako vi cijelo vrijeme od toga pravite dramaturgiju", naveo je premijer Savo Minić.

On je podsjetio da je Vlada već ekspresno reagovala obezbjeđivanjem sredstava za produženi boravak za više stotina mališana, ali da je za izgradnju novih vrtića potrebna saradnja i rješavanje lokacijskih i administrativnih dozvola.

Opozicija bez plana i koncepta

Predsjednik Vlade se osvrnuo i na političko djelovanje opozicionih aktera, ističući da se njihova politika svela na spinovanje i društvene mreže, dok su realan razvoj i cifre na strani institucija.

"Kad nemate plan, onda se ponašate kao opozicija. Onda se ponašate da danas kad ustanete, malo pogledate u telefon, smislite nešto što bi najviše moglo dati efekta, a nemate nikakav plan. I onda napravite nekakav rils ili kažete kako je nekakva propast, sjetite se nečega što apsolutno nema veze sa životom, pravite, spinujete laži. Evo ja sam to baš debelo osjetio na svojoj koži, iako sam sam sebe iznenadio kako me ne dotiče. Jer kad imate takve morbidne laži, onda se ne isplati ni da to demantujete", naglasio je Minić.

"Mene interesuju Banjalučani i narod Republike Srpske"

Minić je podsjetio da je među prvima posjetio lokalne zajednice u kojima SNSD nije na vlasti, poput Banjaluke, Šamca, Bijeljine i Teslića, sa jasnom porukom da mu je dijalog sa građanima ispred političkih razlika.

"Otišao sam među prvima i želim da čujem. Kakve to veze ima? Pa da li je gradonačelnik Banjaluke Banjalučanin? Ne, mene interesuju Banjalučani, mene interesuje narod Republike Srpske. To su moje komšije iz Banjaluke. Ko god da bude gradonačelnik, oni su moje komšije, to su ljudi koji imaju problem sa parkingom, sa smećem, koji imaju životne probleme", zaključio je predsjednik Vlade.

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Savo Minić

Banja Luka

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Vrtići Banjaluka

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