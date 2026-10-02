Fond ažurirao vodič: Pratnja djeteta na liječenju ne plaća participaciju

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ažurirao je vodič kroz prava u oblasti planiranja porodice, prava trudnica i djece, budući da je izmjenama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Srpske pratnja u bolnici oslobođena plaćanja participacije.

Izmjenama ovog zakona omogućeno je da roditelji, staratelji ili usvojitelji mogu da budu u pratnji djeteta do 18 godina koje je na bolničkom liječenju, ukoliko postoji medicinska indikacija za to, dok je ranije to bilo moguće za djecu do 15 godina, saopšteno je iz Fonda.

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U Fondu su istakli da je novina to da je pratnja omogućena za osiguranike starije od 18 godina, kojima je utvrđena potpuna poslovna nesposobnost ili nad kojima je produženo roditeljsko pravo.

"Pratnja drugog lica obezbjeđuje se na prijedlog ljekara medicine kod kojeg je osiguranik registrovan ili na prijedlog ljekara gdje se osiguranik liječi", pojasnili su iz Fonda.

Vodeći se sloganom "Zdravstveno osiguranje - prava koja poznajete, zdravlje koje čuvate", Fond priprema i blagovremeno ažurira vodiče kroz prava koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici ove ustanove s ciljem što jednostavnijeg informisanja osiguranika o pravima.

Na ovaj način, Fond nastoji da osiguranike informiše o svim novinama u ovoj oblasti, a među značajnim izmjenama koje se odnose na prava roditelja i djece jesu i izmjene u vezi sa plaćenim odsustvom za njegu bolesnog djeteta.

U Fondu su podsjetili da sada roditelji u Republici Srpskoj imaju pravo na duplo više dana za njegu bolesnog djeteta - za djecu do 15 godina 30 dana bolovanja, a za djecu stariju od 15 godina 14 dana plaćenog odsustva.

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Roditelj teško oboljele djece ima pravo na bolovanje sve dok je u pratnji djeteta koje je na bolničkom liječenju, u Republici Srpskoj ili kontinuirano u inostranstvu, i ne mora da ide na komisiju za ocjenu bolovanja.

Sva ova prava, kao i prava koja se tiču planiranja porodice, liječenja neplodnosti i biomedicinski potpomognute oplodnje, te prava koja se odnose na naknadu plate roditelja za vrijeme bolovanja zbog njege bolesnog djeteta, pojašnjena su u ažuriranom vodiču.