Japanski trik za sušenje veša u stanu: Ovakav raspored pravi veliku razliku

Sušenje veša u stanu tokom hladnijih dana može potrajati satima, ali jednostavan način raspoređivanja odjeće na stalku može poboljšati cirkulaciju vazduha i ubrzati cijeli proces.

Kada temperature padnu i veš više nije moguće lako sušiti napolju, stalak se najčešće seli u stan. Problem nastaje kada pokušamo da na što manji prostor smjestimo cijelu turu opranog veša.

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Odjeća tada ostaje zbijena, između nje nema dovoljno prostora za prolazak vazduha, pa se suši znatno sporije.

Jednostavna metoda koja se koristi u Japanu zasniva se upravo na suprotnom principu – umjesto da se veš nasumično i gusto rasporedi, različiti komadi postavljaju se prema dužini, prenosi Krstarica.

Kako funkcioniše “metoda duge”?

Kod takozvane “metode duge” najduži komadi odjeće postavljaju se na spoljne strane stalka, a prema njegovoj sredini dolaze sve kraći komadi.

Tako pantalone, haljine ili veliki peškiri idu prema krajevima, dok se majice, donji veš, čarape i drugi manji komadi raspoređuju prema sredini.

Kada se stalak pogleda sa strane, donje ivice veša podsjećaju na luk, odnosno dugu – odatle i naziv metode.

Kako navodi Krstarica, cilj ovakvog rasporeda jeste da se u sredini napravi više slobodnog prostora kroz koji vazduh može lakše da struji.

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Zašto bi veš trebalo brže da se osuši?

Princip je prilično jednostavan. Voda iz mokre odjeće isparava, a što se vlažan vazduh oko tkanine brže zamjenjuje suvljim, to se proces sušenja lakše nastavlja.

Ako su majice, peškiri i pantalone priljubljeni jedni uz druge, vazduh između njih slabije cirkuliše i vlaga se duže zadržava.

Zato nije važan samo raspored po dužini. Između komada treba ostaviti što više prostora, umjesto da se cijela mašina veša nagura na jedan mali stalak.

Ako postoji dovoljno mjesta, dio odjeće može se staviti i na pojedinačne vješalice kako bi se komadi međusobno manje dodirivali.

Gdje postaviti stalak?

Raspored odjeće neće mnogo pomoći ako vlažan vazduh ostane zarobljen u prostoriji.

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Zbog toga je važno povremeno provjetravati sobu u kojoj se veš suši. Kratko i intenzivno provjetravanje omogućava izlazak vlažnog vazduha, posebno tokom hladnih mjeseci kada prozore uglavnom držimo zatvorenim.

Stalak ne treba gurati tik uz zid niti u potpuno zatvoren ugao, jer je i oko njega potreban prostor za cirkulaciju vazduha.

Posebno treba obratiti pažnju na kondenzaciju na prozorima i zidovima. Sušenje veša u zatvorenom povećava količinu vlage u vazduhu, a dugotrajno visoka vlažnost može pogodovati pojavi buđi.

Trik ne zahtjeva nikakvu dodatnu opremu

Prednost ove metode jeste što ne zahtijeva kupovinu uređaja niti dodatnu potrošnju električne energije.

Potreban je samo stalak koji već koristite, dovoljno razmaka između mokrih stvari i drugačiji raspored – duži komadi spolja, kraći prema sredini.

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Neće mokar veš osušiti trenutno niti može zamijeniti mašinu za sušenje, ali boljom cirkulacijom vazduha može pomoći da se odjeća osuši efikasnije, posebno kada je tokom jeseni i zime morate sušiti u zatvorenom prostoru.