Uređaji koje nikada ne treba uključivati u produžni kabl: Može doći do požara

U domaćinstvima je sve više uređaja kojima je napajanje potrebno svaki dan, pa je produžni kabl postao gotovo nezaobilazan. Zahvaljujući njemu više aparata radi preko jedne zidne utičnice, što zna da bude veoma praktično, ali baš zato treba biti oprezan.

Na produžni kabl nije preporučljivo priključivati friteze na vruć vazduh, mikrotalasne pećnice, veš-mašine, frižidere, klima-uređaje, električne rerne i indukcione ploče. Za sve njih je direktno priključivanje u zidnu utičnicu sigurnija opcija.

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Kada produžni kabl postaje rizik od požara

Problem nastaje kada se preko produžnog kabla uključe uređaji kojima treba velika količina električne energije. Takvo opterećenje može da dovede do zagrijavanja kabla, kratkog spoja i oštećenja instalacija, a u najgorem slučaju i do izbijanja požara.

Zato vodite računa o tome koje aparate priključujete na produžne kablove i u kakvom je stanju kućna električna instalacija. Produžni kablovi su praktično rješenje za uređaje manje snage, dok aparati sa većom potrošnjom treba da imaju zasebno, direktno napajanje. Pametni produžni kablovi ili utičnice takođe vam mogu pomoći.

Šta isključiti iz struje prije nego što krenete na odmor

Prije polaska na odmor nije loše da kratko provjerite sve uređaje koji ostaju u stanu. Dok niko nije kod kuće, njihovo isključivanje može smanjiti nepotrebnu potrošnju struje, a ujedno je i dodatna mjera bezbjednosti.

Najlakše je da počnete od uređaja koji vam tokom odsustva nisu potrebni. Televizor, ruter, električne satove, budilnike i razne pametne uređaje možete izvući iz utičnice prije polaska. Čak i kada djeluju kao da ne rade, neki uređaji u stanju pripravnosti i dalje troše određenu količinu električne energije.

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Sa frižiderom i zamrzivačem priča je drugačija. Ako u njima ostaje hrana, njihovo isključivanje nikako nije opcija. Zato je najbolje da unaprijed isplanirate šta ćete potrošiti prije puta i ostavite samo ono što je neophodno dok vas nema.

Imajte na umu i da „stendbaj“ režim ne znači da uređaj potpuno prestaje da troši struju. Iako je potrošnja u tom stanju uglavnom mala, tokom dužeg perioda može postati nepotreban trošak.

(Krstarica)