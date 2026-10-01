Načinjen još jedan korak ka auto-putu Banjaluka jug - Mrkonjić Grad

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske usvojila je Plan parcelacije za auto-put Banjaluka-Mliništa za dionicu Banjaluka jug-Mrkonjić Grad.
Postupak izrade Plana započeo je u julu prošle godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Odluku o pristupanju izradi Plana parcelacije za ovaj auto-put, po skraćenom postupku.
Hronika
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Nacrt ovog plana bio je izložen na javni uvid u prostorijama grada Banjaluka i Opštine Mrkonjić Grad, kao i u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.
Održane su javne prezentacije u prostorijama gradova Banjaluka i Prijedor.
U toku javnog uvida dostavljen je određen broj primjedaba i sugestija, koje je nosilac izrade Plana sagledao, te na osnovu toga pripremio Prijedlog plana parcelacije za ovaj auto-put.
Utvrđeni prijedlog Plana je usklađen sa mišljenjima svih relevantnih organa i pravnih lica, te će u skladu sa procedurom definisanom Zakonom o uređenju prostora i građenju biti upućen Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje.
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Vlada je prihvatila i Informaciju o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Republike Srpske i Srbije.
Data je saglasnost da se zaštićena područja Republike Srpske Nacionalni park "Drina" i Park prirode "Veliki Stolac" prekogranično povežu sa zaštićenim područjima Srbije Nacionalnim parkom "Tara" i Parkom prirode "Šargan-Mokra Gora".
Ova zaštićena područja u zajedničkim aktivnostima koristiće zajednički naziv Prekogranično područje "Tara-Drina".
Vlada Republike Srpske je ovlastila ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da Sporazum potpiše.
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