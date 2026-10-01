Minić: Velika stvar za Srpsku je imati podršku moćnog partnera kao što je Putin

Sastanak predsjednika Milorada Dodika i mene sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom trajao je duže nego što je to predviđeno protokolom jer su se teme za razgovor otvarale jedna za drugom i bile su izuzetno bitne, rekao je za Jutarnji program predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Mislim da možda nismo ni svjesni koliko je bitna Rusija, koja je potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i zajedno sa Srbijom je neko ko može da ukaže na određene anomalije i određenu rušljivost tog ugovora", rekao je Minić.

Naveo je da ga je ugodno iznenadilo detaljima koje Vladimir Putin zna kada je u pitanju Dejtonski mirovni sporazum.

"Vi znate da je Rusija izašla iz Komisije za implementaciju mira upravo iz tog razloga zato što je vidjela kako i u kom pravcu to ide. Podršku kad imate tako moćnog partnera i tako mjesto na zemaljskoj kugli da ste uvaženi i gdje možete da razgovarate o temama koje se, ne samo vas direktno tiču, kroz Dejtonski mirovni sporazum, nego na jednom mjestu, koje je trenutno sigurno, jedno od dva najvažnija na svijetu", rekao je Minić.

Kada je u pitanju politička, ekonomska i svaka druga moć, vi imate grupacije, kaže Minić, Evropa je grupacija, neko ko komanduje iz Brisela, i kako izvadite kocku iz te grupacije, ona nema, kako Minić kaže, tu moć dok je Rusija sama za sebe jedna cjelina kao i Sjedinjene Američke Države.

"Imati takvog sagovornika je nešto što, biću iskren, možda nisam bio svjestan koliko to znači, koliko znači Republika Srpska. Predsjednik Putin svaki put kaže Republika Srpska. Ono što je veoma važno, mi nismo nikakav rušilački faktor, mi želimo Republiku Srpsku u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma i kao takvu u Bosni i Hercegovini. Mi nemamo ništa protiv bilo koga, ali imamo protiv toga da se Republika Srpska degradira, da se uzimaju nadležnosti", poručio je Minić za RTRS.

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Navodi da je sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom velika stvar Republiku Srpsku.

Kada je riječ o cijeni gasa, Minić kaže da će se Evropa sigurno suočiti sa veoma velikim teškim posljedicama kada je u pitanju sam gas i sam način grijanja.

"Republika Srpska i Srbija će ostati u ovoj cijeni gasa koja je sad", rekao je Minić.

On je dodao da Srpska ima kapacitete da razgovarao i sa Rusijom, Izraelom, Amerikom..

"Mi stalno pokazujemo kako izgleda Republika Srpska kada joj se skinu čelični okovi, sankcije. Primat nam je ekonomska saradnja, ali obraćamo pažnju i na kulturnu saradnju, kao i na ostale. Mi smo se vrijeme bili u kontaktu sa Ruskom Federacijom. Često čujem šta smo mi to dobili od Rusije? Mi imamo svjetskog prijatelja, koji nas razumije, nekoga ko je garant Dejtona, ko će štititi institucije Republike Srpske", dodao je Minić.

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Podsjetimo, predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić, sastali su se u Rusiji sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, postoji interes ruske strane za saradnju Vazduhoplovnim zavodom "Orao" iz Bijeljine" - to je dio postignutog dogovora.