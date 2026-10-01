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Vlada Srpske pomogla GIK Bijeljina kako bi izbori mogli biti održani

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01.10.2026 09:25

Komentari:

1
Избори 2026
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske pomogla je Gradsku izbornu komisiju Bijeljina sa 650.000 KM, kako bi izbori mogli biti održani.

Naime, Vlada Republike Srpske donijela je odluku na prijedlog generalnog sekretara Dalibora Panića, nakon što se upoznala sa informacijom CIK BiH o potrebi GIK Bijeljina za pomoć za održavanje opštih izbora u nedjelju.

CIK BiH je zbog nemogućnosti grada Bijeljina, pozvao Vladu Republike Srpske da hitno preduzme sve potrebne mjere kako bi se za GIK Bijeljina obezbijedila neophodna sredstva za finansiranje rada izborne komisije i kako bi se nesmetano provele izborne aktivnosti i zakonske nadležnosti.

Избори

Republika Srpska

GIK Bijeljina traži od Vlade Republike Srpske pomoć da sprovede izbore

(RTRS)

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Tagovi :

GIK Bijeljina

Vlada Republike Srpske

Izbori 2026

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