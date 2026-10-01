Prilikom pretresa pronađeni kokain i marihuana: Jedna osoba uhapšena

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policija je u Sarajevu uhapsila lice čiji su inicijali Dž.L. (30) koje se sumnjiči za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a pretresom objekata koje koristi pronađeni su kokain i marihuana.
U pretresu kuće i pratećih objekata koje osumnjičeni koristi na području sarajevske opštine Centar pronađeno je 16 različitih PVC pakovanja sa sadržajem materija koje asociraju na opojne droge kokain i marihuana, dvije drobilice, digitalna vaga i drugi predmeti od interesa za istragu, saopštio je MUP KS.
Hronika
U Vitezu uhapšena doktorica: Pacijente pregledala u kući, recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja
Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS na kriminalističkoj obradi.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 h0
Društvo
13 h4
Gradovi i opštine
13 h0
Hronika
13 h2
Hronika
13 h0
Hronika
13 h2
Hronika
14 h0
Hronika
15 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu