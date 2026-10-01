Prilikom pretresa pronađeni kokain i marihuana: Jedna osoba uhapšena

Policija je u Sarajevu uhapsila lice čiji su inicijali Dž.L. (30) koje se sumnjiči za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a pretresom objekata koje koristi pronađeni su kokain i marihuana.

U pretresu kuće i pratećih objekata koje osumnjičeni koristi na području sarajevske opštine Centar pronađeno je 16 različitih PVC pakovanja sa sadržajem materija koje asociraju na opojne droge kokain i marihuana, dvije drobilice, digitalna vaga i drugi predmeti od interesa za istragu, saopštio je MUP KS.

Hronika U Vitezu uhapšena doktorica: Pacijente pregledala u kući, recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja

Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS na kriminalističkoj obradi.

(Srna)