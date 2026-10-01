Logo

Prilikom pretresa pronađeni kokain i marihuana: Jedna osoba uhapšena

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 10:12

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Policija je u Sarajevu uhapsila lice čiji su inicijali Dž.L. (30) koje se sumnjiči za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a pretresom objekata koje koristi pronađeni su kokain i marihuana.

U pretresu kuće i pratećih objekata koje osumnjičeni koristi na području sarajevske opštine Centar pronađeno je 16 različitih PVC pakovanja sa sadržajem materija koje asociraju na opojne droge kokain i marihuana, dvije drobilice, digitalna vaga i drugi predmeti od interesa za istragu, saopštio je MUP KS.

Доктор

Hronika

U Vitezu uhapšena doktorica: Pacijente pregledala u kući, recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja

Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS na kriminalističkoj obradi.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

hapšenje

MUP Kanton Sarajevo

kokain

marihuana

Komentari (0)

Pročitajte više

Сједница Владе Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske donijela Odluku o obezbjeđivanju mjesečnog primanja roditeljima dvanaest beba

13 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO Srpske se oglasio i obradovao penzionere

13 h

4
Дим након пожара на депонији смећа.

Gradovi i opštine

Zbog požara na divljoj deponiji zagađen vazduh: Škole rade onlajn

13 h

0
Осумњичени за обљубу дјевојчица: Затражен притвор за три младића из Градишке

Hronika

Osumnjičeni za obljubu djevojčica: Zatražen pritvor za tri mladića iz Gradiške

13 h

2

Više iz rubrike

Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Hronika

U Vitezu uhapšena doktorica: Pacijente pregledala u kući, recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja

13 h

0
Осумњичени за обљубу дјевојчица: Затражен притвор за три младића из Градишке

Hronika

Osumnjičeni za obljubu djevojčica: Zatražen pritvor za tri mladića iz Gradiške

13 h

2
Одузет дуван

Hronika

Oduzeto 1.070 kilograma duvana: Hapšenje u Berkovićima

14 h

0
Новчаник

Hronika

Građani uhvatili lopova, drugi pobjegao: Od stranog državljanina ukrali novčanik

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima