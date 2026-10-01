Oduzeto 1.070 kilograma duvana: Hapšenje u Berkovićima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
J.K. uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Nedozvoljena trgovina", saopšteno je iz PU Trebinje.
Policija je u Berkovićima zaustavila i kontrolisala teretno vozilo mercedes kojeg je J.K. te je vizuelnim pregledom tovarnog dijela teretnog vozila pronađeno i privremeno oduzeto 1.070 kilograma duvana za koje vozač nije imao ovlaštenje za trgovinu.
O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnog djela nedozvoljena trgovina.
Banja Luka
Ove ulice u Banjaluci danas ostaju bez struje
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
15 h0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu