Vozač kamiona iz BiH preminuo nakon teške saobraćajne nesreće u Hrvatskoj

Vozač iz BiH Alija Čaušević preminuo je od posljedica teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila kod sela Sikirevci u Hrvatskoj.

Od Alije, koji je bio vozač kamiona, oprostile su se kolege na stranici Teretnjaci.ba.

"Otišao je naš kolega, naš član, čovjek kojeg smo sretali na putevima, čiji smo rad pratili i čije ćemo ime od danas pamtiti po onome što je bio među nama. Kolega i prijatelj ove velike vozačke porodice. Najteže je kada se čovjek uputi na put vjerujući da će se vratiti kući, a umjesto toga iza njega ostane prazno mjesto za stolom, ugašeno svjetlo u domu i porodica koja će do kraja života čekati nekoga ko se više neće vratiti. Alija je svoj posljednji put završio daleko od svog doma. Mi ćemo ga pamtiti", napisali su, prenosi Klix.ba.

Prema informacijama Policijske uprave brodsko-posavske, nesreća se dogodila u nedelju u 21 sat na auto-putu A3 kod Sikirevaca.

Srbija Sedam povrijeđenih: Prve fotografije sa mjesta lančanog sudara

Policijskim uviđajem utvrđeno je da je 33-godišnji državljanin BiH upravljao automobilom slovenačkih registarskih oznaka i kretao se brzinom od najmanje 210 kilometara na sat, na dionici na kojoj je brzina ograničena na 130 kilometara na sat.

Automobil je udario u zadnji dio kamiona registarskih oznaka Republike Srbije, koji se kretao u istom smjeru, a kojim je, prema policijskom izvještaju, upravljao 68-godišnji državljanin Srbije.

U automobilu su teško povređeni 33-godišnji vozač i njegov 37-godišnji suvozač. Ostali su priklješteni u vozilu, zbog čega su na mjesto nesreće upućeni Hitna medicinska služba i vatrogasci. Ljekarska pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na liječenju.

Policija je protiv 33-godišnjeg vozača podnijela krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu. Prema dostavljenim informacijama, za sada nije utvrđeno da li je riječ samo o neoprezu ili je vozač zaspao tokom vožnje.