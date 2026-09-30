Si: Veliki preporod kineske nacije nezaustavljiv

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Predsjednik Kine Si Đinping izjavio je u Pekingu da je ostvarenje velikog preporoda kineske nacije nezaustavljivo.
Si je, na prijemu povodom 77. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine, naglasio da je, nakon dugogodišnjeg istraživanja i prakse, sistem socijalizma sa kineskim karakteristikama pokazao velike prednosti, da se nivo modernizacije sistema državnog upravljanja i kapaciteta upravljanja kontinuirano unapređuje, prenosi Kineska medijska grupa.
"Sve dok budemo čvrsto vjerovali u svoje ciljeve, nepokolebljivo ih se držali i korak po korak odlučno napredovali, uspjeh će sigurno pripasti velikoj Komunističkoj partiji Kine, velikom kineskom narodu i velikoj Narodnoj Republici Kini", rekao je Si koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.
Si je istakao da je tokom proteklih 77 godina Komunistička partija Kine ujedinila i predvodila narod u neumornoj borbi, stvarajući dva velika čuda – brz ekonomski razvoj i dugoročnu društvenu stabilnost.
Kina je ostvarila prvi stogodišnji cilj, odnosno izgradnju društva umjereno prosperitetnog standarda u svim aspektima, a sada hrabro napreduje ka drugom stogodišnjem cilju – izgradnji snažne moderne socijalističke zemlje u svim aspektima.
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"U ovom trenutku izuzetno smo ponosni na dostignuća nove Kine, koja su privukla pažnju cijelog svijeta i puni smo povjerenja u svijetlu budućnost kineske modernizacije", rekao je Si.
On je podvukao da su, od početka ove godine, KPK i narod nastavili da se bore sa odlučnošću i predanošću, sastavljajući i sprovodeći Petnaesti petogodišnji plan, i solidno unapređujući rad u svim oblastima.
Kineska ekonomija je nastavila da se kreće naprijed uprkos pritiscima, pokazujući težnju ka novom i boljem, te ispoljila je snažnu otpornost i vitalnost, dok su partijski i državni poslovi postigli nove rezultate.
"Moramo da istrajemo na osnovnom principu rada—stabilnost uz napredak, da potpuno, tačno i sveobuhvatno primjenjujemo novu razvojnu filozofiju, da ubrzamo izgradnju nove razvojne strukture, da dodatno produbljujemo reformu i otvaranje, da bolje uskladimo razvoj i bezbjednost, da podstaknemo održiv, bolji i povoljni razvoj ekonomije, da efikasno zaštitimo i poboljšamo životni standard naroda, da se trudimo da ispunimo godišnje ciljne zadatke i da ostvarimo dobar početak Petnaestog petogodišnjeg plana", istakao je Si.
Si je naglasio Kina mora nepokolebljivo da sprovodi politiku "jedna zemlja sa dva sistema", "Hongkonžani upravljaju Hongkongom", "Makaošani upravljaju Makaom" i politiku visoke autonomije. Istakao je da treba podržavati Hongkong i Makao da se bolje integrišu i služe ukupnom razvoju zemlje i da očuvaju dugoročni prosperitet i stabilnost.
"Moramo produbiti razmjenu i saradnju između dve obale Tajvanskog moreuza, odlučno se suprotstaviti separatističkim snagama `tajvanske nezavisnosti`, protiviti se miješanju spoljnih sila, podsticati miran razvoj odnosa između dvije obale i unapređivati veliki poduhvat ujedinjenja domovine.
Moramo da se pridržavamo nezavisne i miroljubive spoljne politike, podsticati sprovođenje četiri velike globalne inicijative, izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću čovječanstva i da u svijet ispunjen promjenama i haosom unesemo više izvjesnosti i pozitivne energije", naglasio je Si.
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Si je uputio praznične čestitke pripadnicima svih etničkih grupa širom Kine, oficirima i vojnicima Narodnooslobodilačke vojske Kine i pripadnicima Narodne oružane policije, kao i demokratskih partija i nestranačkim ličnostima.
On je uputio srdačne pozdrave sunarodnicima iz Specijalnog administrativnog regiona Hongkonga, Specijalnog administrativnog regiona Makaoa i sa Tajvana, kao i kineskim iseljenicima širom svijeta, te izrazio iskrenu zahvalnost prijateljskim zemljama i međunarodnim prijateljima koji već dugo pružaju podršku kineskoj izgradnji.
Uz veselu muziku, domaći i strani gosti nazdravili su 77. godišnjici osnivanja Narodne Republike Kine, poželjeli ovoj državi prosperitet i blagostanje i dugoročno prijateljstvo između kineskog naroda i naroda svih svjetskih zemalja.
Prijemu u Velikoj dvorani naroda su, između ostalih, prisustvovale brojne zvanice iz cijele Kine i dijaspore, kao i ambasadori stranih zemalja, predstavnici međunarodnih organizacija, te pojedini strani stručnjaci,prenosi Srna.
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