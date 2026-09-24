Tramp: SAD i Kina postigli ogroman napredak

Američki predsjednik Donald Tramp kaže da kineski predsjednik Si Đinping i on, koga je dočekao u zvaničnoj posjeti Bijeloj kući, imaju odnos koji je izgrađen na "uzajamnom poštovanju".

Tramp je u zajedničkom obraćanju novinarima u Bijeloj kući sa Sijem rekao da su, radeći zajedno, Sjedinjene Američke Države i Kina postigle "ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju naše dvije zemlje", prenose mediji.

Dodao je da dvije zemlje rade na "uravnoteženijem trgovinskom odnosu", uključujući "novi pristup tržištu za američke poljoprivrednike i stočare".

Tramp je kazao da će sa kineskim predsednikom razgovarati o važnim pitanjima koja se tiču "bezbjednosti, tehnologije i super-inteligencije", odnosno vještačke inteligencije, i da odluke koje će biti donijete u ovim oblastima danas mogu da "unaprijede mir i prosperitet u decenijama koje dolaze".

"Naše zemlje zapravo rade istu stvar i veoma smo ponosni na to, kao i na naš odnos", istakao je Tramp.

Tramp je pomenuo i da su američki marinci preuzeli izraz "gung-ho" iz Kine, za koji je rekao da na kineskom znači "raditi zajedno".

Zaključio je da će on i kineski predsjednik nastaviti da sarađuju.

Si Đinping je juče doputovao u trodnevnu državnu posjetu SAD, a najavljeno je da će tokom posjete Bijeloj kući prisustvovati svečanoj večeri, na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.

"Veliki dan sa predsjednikom Kine Sijem. Super inteligencija (SI) će biti velika tema razgovora, ali želim da to ostavim tačno onako kako je sada. To je i stav Kine. Naša zaštitna ograda je Ministarstvo pravde (DOJ)", napisao je ranije Tramp na društvenoj mreži Istina.

Današnji sastanak Sija i Trampa održava se u trenutku kada mnogi pozivaju na međunarodnu regulativu.

Tramp se do sada opirao pozivima na regulativu, a svjetskim liderima je na Generalnoj skupštini UN ranije rekao: "Pobjednik je onaj ko pobijedi AI".

Si Đinping: Usmjeravamo "džinovski brod" odnosa Kine i SAD ka stabilnoj budućnosti

Kineski predsednik Si Đinping poručio je da su i Kina i Sjedinjene Američke Države velike zemlje sa velikim ljudima, i da njegova posjeta SAD predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dvije zemlje.

Si Đinping je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući, rekao da Kina i SAD, kao dvije velike sile, pokazuju svoju istorijsku odgovornost za unapređenje ljudskog razvoja i napretka.

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Dodao je da je spreman da sarađuje sa Trampom kako bi usmjerio "džinovski brod" odnosa Kine i SAD ka stabilnoj budućnosti i istakao je da bi dvije zemlje trebalo da ojačaju međusobnu komunikaciju.

"Kina i SAD su različite... ali kroz iskren, temeljan i kontinuiran dijalog, naše dvije zemlje mogu bolje da razumiju jedna drugu... i izgrade uzajamno povjerenje", kazao je kineski lider.

Dodao je da on i Tramp gaje "poštovanje" jedan prema drugom, i da su u stalnom kontaktu.

"Trebalo bi da sarađujemo iskreno", kazao je Si Đinping, koji je ocijenio i da su interesi dvije zemlje "duboko isprepleteni".

Si Đinping je kazao da postoji mnogo prostora za saradnju i da, iako saradnja dvije zemlje "možda neće riješiti svaki problem na svijetu", bi bez nje bi bilo teško riješiti mnoge svjetske probleme.

Dodao je da se nada da će se prema "kineskim kompanijama ovdje u SAD postupati pravedno".

Istakao je da i SAD i Kina imaju odgovornost da razvijaju vještačku inteligenciju (AI) za opšte dobro, da osiguraju da ona ostane pod ljudskom kontrolom i da služi za dobrobit ljudi.

Prema njegovim riječima, Peking je spreman za trgovinsku saradnju sa Vašingtonom, a konkurencija između dvije zemlje trebalo bi da bude "zdrava", i da bi trebalo da bude trka u međusobnom napredovanju, a ne borba u kojoj se određuje pobednik ili gubitnik.