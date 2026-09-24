Teška vremena su prošlost: Za 3 znaka stiže neočekivani spas

Pošto se Mjesec nalazi u posljednjoj fazi pred pun Mjesec, a Ribe su posljednji znak Zodijaka, ovaj astrološki tranzit nas podsjeća da ništa ne traje vječno — pa tako ni briga i iskušenja kroz koja prolazimo. Odluka da puste stvari i prepuste ih sudbini donosi ovim znakovima unutrašnji mir i saznanje da im se muke konačno bliže kraju.

Pogledajte da li je i vaš znak među njima:

Ovan

Radili ste naporno i smatrate da bi vaš trud konačno trebalo da bude primijećen. Do sada je to bio izuzetno težak zadatak. Radite bez prestanka, ali imate osjećaj da je sve bilo uzalud i da je situacija potpuno nepravedna.

Međutim, ovog četvrtka Ovnovima kao da veliki teret pada sa leđa. Stižu vijesti koje donose dugo čekano olakšanje i smiruju sve vaše brige. Konačno možete da se opustite, i fizički i emotivno. Prošlo je dosta vremena otkako ste to zaista učinili, zar ne?

Tokom faze Mjeseca u Ribama ravnoteža se vraća u vaš život i konačno dobijate nagrade koje ste dugo čekali. Oslobođeni tereta, možete mirno da nastavite dalje. Teška vremena su iza vas!

Vaga

Borili ste se sa nečim veoma ličnim i do sada ste odlučivali da kroz tu patnju prolazite potpuno sami, bez podrške bližnjih. Možda oni nisu ni znali kroz šta sve prolazite, Vago.

Srećom, ovaj tranzit vam 24. septembra donosi neočekivano olakšanje. Shvatate da na svojoj strani imate mnogo više ljudi nego što ste mislili. Ovog četvrtka neko vam pruža iskrenu podršku, i to pravi ogromnu razliku.

Sada vidite da svoje teškoće nikada niste morali da nosite sami. Opraštate se od teške borbe i mijenjate je unutrašnjim mirom i pozitivnim stavom. Nije uvijek lako dozvoliti drugima da vam se približe, ali danas shvatate koliko je to važno.

Škorpija

Postoji veoma dobar razlog zašto vam uticaj Mjeseca u znaku Riba tako dobro prija baš kao i sam tranzit, spremni ste da prošlost konačno ostavite iza sebe.

Toliko ste napredovali, Škorpijo, i spremni ste da se oslobodite svega što vas koči. To svakako uključuje i teškoće sa kojima ste se suočavali u proteklom periodu. Ova nova verzija vas nema ni vremena ni strpljenja za borbe koje sada djeluju potpuno beznačajno.

Odlučujete da staru borbu zauvijek ostavite iza sebe. Čim uvidite koliko su neke stvari bile besmislene, spremni ste da ih se rešite. Pred vama su veliki snovi i novi izazovi, a vi se povodom svega toga osjećate odlično i spremno, prenosi Krstarica.