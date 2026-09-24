ATV ekskluzivno saznaje: Sumnja se da je ukradeno 150 tona nafte iz kasarne u BiH

Postoji sumnja da je iz skladišta kasarne u Novom Travniku ukradeno i do 150 tona nafte, ekskluzivno saznaje ATV od izvora bliskih Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.

Kako kaže naš izvor, prvobitna procjena o krađi nafte iz skladišta "Stojkovići" bila je niža, ali se sada sumnja da je "izvučeno" znatno veća količina.

"Prvo je došla informacija da nedostaje 70 tona, a otišlo je toliko daleko da se pominje i 200 tona. Po svemu sudeći najtačniji je podatak da nedostaje 150 tona", pojasnio je naš izvor.

Ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza pitali smo da li je upućen i ima li informaciju o čemu se radi. Odgovor nismo dobili.