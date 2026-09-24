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Goganović: Nije Helez nikome dao otkaz

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24.09.2026 17:58

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Гогановић: Није Хелез никоме дао отказ
Foto: Fejsbuk/Aleksandar Goganović

Helez nikome nije dao otkaz, već prekinuo obuku dvojici kadeta, a i pri tome je prekršio niz pravilnika, poručio je zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandar Goganović.

Goganović dodaje da on, lično, nije dao saglasnost na takvu odluku, ali i da vjeruje da će, ukoliko se kadeti budu žalili Helezova odluka na sudu pasti.

Komentarišući Helezovu objavu, Goganović je podsjetio i na raniji slučaj kada je kadet Oružanih snaga BiH odbio da se, kako je tada naveo, iz vjerskih razloga rukuje sa austrijskom ministarkom odbrane.

"Ja bih napomenuo i prisjetio se kada je kadet OS BiH napravio veliki diplomatski skandal i odbio da se, kako je rekao, iz vjerskih razloga rukuje sa austrijskom ministarkom odbrane. Austrija je oštro reagovala, a kolega Helez je sa tim kadetom potpisao ugovor“, rekao je Goganović.

Dodao je da će se u narednom periodu sastati sa dvojicom kadeta, te da je uvjeren da će biti vraćeni u sistem odbrane.

Goganović je govorio i o slučaju državne službenice za koju tvrdi da je prije godinu dana nezakonito spriječena da radi u Ministarstvu odbrane BiH.

"Jutros sam dobio nezvaničnu informaciju da je jedna državna službenica prije godinu dana, zato što je ministar odbrane na nezakonit način pokušao spriječiti da radi u Ministarstvu, evo ovih dana donesena je presuda i ona će biti vraćena da radi u Ministarstvu odbrane. Takođe, riječ je o državnoj službenici iz reda srpskog naroda“, naveo je Goganović.

On tvrdi da je Helezova odluka motivisana i predstojećim izborima, odnosno pokušajem ministra odbrane da dobije podršku desnih bošnjačkih birača.

Helez je prethodno objavio da su dvojici kadeta prekinuti ugovori, uz obrazloženje koje je naveo u svojoj objavi.

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Zukan Helez

Aleksandar Goganović

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