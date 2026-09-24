Špirić: Cvijanović otvorila vrata poništavanju laži o Srpskoj

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je posljednja posjeta srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović Sjedinjenim Državama pokazala da Republika Srpska ima kredibilitet u ovoj zemlji i da se mijenja percepcija o Srbima.

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Špirić je rekao da je Cvijanovićeva otvorila sva vrata na važnim mjestima u SAD.

"Omogućila je da se čuje glas Republike Srpske i njenih predstavnika koji su targetirani kao loši momci, a sada su kredibilni sagovornici i, ova posjeta potvrđuje da je predsjednik Milorad Dodik osmislio najbolji pristup u svojevrsnoj diplomatskoj ofanzivi Srpske", izjavio je Srni Špirić.

Prema njegovim riječima, od izuzetnog je značaja prisustvo na zvaničnim sastancima, ali i neformalnim skupovima.

"Najgora je prazna stolica, jer kada ne dođete, tada ostaje mogućnost da vas neprijatelj kleveće i ruši. Pokazalo se da je prisustvo Cvijanovićeve i u Njujorku i u Vašingtonu dodatno ojačalo položaj Srpske i otvorilo vrata za mnogo bolji položaj na spoljnopolitičkom planu, ali i da se ponište laži koje se iz BiH šire o Srpskoj", istakao je Špirić.

Komentarišući takozvanu monografiju "Diplomatija BiH 1992-2022. godine", Špirić je rekao da je to najbolja slika BiH kakvu Bošnjaci priželjkuju.

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"Oni prave i knjige i filmove i vode politike bez Srba i Hrvata, radeći krišom i iza leđa, promovišući neku svoju istoriju. Želja za unitarnom BiH u kojoj se samo jedan narod pita i promoviše, najprije će uništiti ovu zemlju. Tome će svjedočiti i takva monografija ili bilo koje drugo jednostrano djelo zasnovano na neistinama", zaključio je Špirić.