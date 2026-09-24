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Jednu stvar ne smijete zaboraviti uraditi sad za vikend

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24.09.2026 17:48

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Млада дјевојка се одмара у кревету са слатком маском за спавање окружена удобним јастуцима.
Foto: pexels/Artem Podrez

Narednog vikenda jednu stvar ne bi trebalo da zaboravite uraditi. Naime, prelazimo na zimsko računanje vremena i potrebno je pomjeriti kazaljke unazad jedan sat.

Na zimsko vrijeme prelazimo u noći između subote, 24. oktobra, i nedjelje, 25. oktobra.

Tada ćemo kazaljke vratiti jedan sat unazad, pa ćemo te noći imati jedan sat više za spavanje.

Promjena se obavlja u nedjelju, 25. oktobra, u tri časa ujutru, kada se sat vraća na dva časa.

Докторка Сана

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Time se završava ljetno računanje vremena i prelazi na srednjoevropsko vrijeme (CET), odnosno UTC+1.

Pametni telefoni, računari i većina drugih uređaja povezanih na internet trebalo bi automatski da promijene vrijeme, dok će analogne satove i pojedine uređaje biti potrebno podesiti ručno, prenosi Nova.

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Tagovi :

pomjeranje sata

zimsko računanje vremena

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