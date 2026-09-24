Mlađi 25 godina: Otkriveno ko je dečko s kojim je Karleuša uhvaćena

Autor:ATV redakcija
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Poznata pjevačica i članica žirija Pinkovih zvezda Jelena Karleuša uživala je u noćnom izlasku sa mlađim muškarcem, koji je privukao pažnju svih prisutnih, a oštrom oku našeg paparaca nisu umakli.
I dok javnost spekuliše da li je u pitanju nova romansa, pop diva je poručila da voli piletinu i da je mladić sa snimka samo njen dobar drug, "Alo" je otkrio identitet misterioznog momka s kojim je Jelena uhvaćena.
U pitanju je maneken Aleksandar Ševo koji ima samo 23 godine.
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Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. Inače, on je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji i bio je u Jeleninom spotu za novu pjesmu ''Balkan boj''.
Po svoj prilici, Jelenu i Aleksandra zbližili su novi projekti i saradnja, a kako smo dalje saznali, njih dvoje su nerazdvojni u posljednje vrijeme, te tako osim što ih možemo često vidjeti u noćnim provodima, on je dovozi i na snimanja emisija takmičenja ''Pinkove zvezde''.
Inače, prije tri godine pisalo se da je Aleksandar bio u vezi sa kćerkom legendarnog Zdravka Čolića Čole.
Njihovu zajedničku fotografiju objavio je na svom profilu Boki 13.
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