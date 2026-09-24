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Mlađi 25 godina: Otkriveno ko je dečko s kojim je Karleuša uhvaćena

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24.09.2026 18:26

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JK Jelena Karleuša
Foto: Iks/Jelena Karleuša

Poznata pjevačica i članica žirija Pinkovih zvezda Jelena Karleuša uživala je u noćnom izlasku sa mlađim muškarcem, koji je privukao pažnju svih prisutnih, a oštrom oku našeg paparaca nisu umakli.

I dok javnost spekuliše da li je u pitanju nova romansa, pop diva je poručila da voli piletinu i da je mladić sa snimka samo njen dobar drug, "Alo" je otkrio identitet misterioznog momka s kojim je Jelena uhvaćena.

U pitanju je maneken Aleksandar Ševo koji ima samo 23 godine.

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Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. Inače, on je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji i bio je u Jeleninom spotu za novu pjesmu ''Balkan boj''.

Po svoj prilici, Jelenu i Aleksandra zbližili su novi projekti i saradnja, a kako smo dalje saznali, njih dvoje su nerazdvojni u posljednje vrijeme, te tako osim što ih možemo često vidjeti u noćnim provodima, on je dovozi i na snimanja emisija takmičenja ''Pinkove zvezde''.

Inače, prije tri godine pisalo se da je Aleksandar bio u vezi sa kćerkom legendarnog Zdravka Čolića Čole.

Njihovu zajedničku fotografiju objavio je na svom profilu Boki 13.

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Jelena Karleuša

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