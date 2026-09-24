Saša Kovačević otkrio da li će prisustvovati porođaju

Saša Kovačević nedavno je prošao kroz hiruršku intervenciju, ali ga to nije spriječilo da se samo tri dana nakon operacije pojavi pred publikom.

Pjevač je sada otkrio više detalja o zahvatu, ali i govorio o prinovi koju sa suprugom Zoranom Tasovac s nestrpljenjem očekuje.

Kovačević je objasnio da je operacija bila na stopalu, odnosno na prstu koji je, kako kaže, iskrivio prije mnogo godina. Zahvat je bio nešto zahtjevniji i trajao je dva i po sata.

- To je bila operacija stopala i prsta koji sam iskrivio davnih godina. Malo je bila zahtjevnija operacija, trajala je dva i po sata. Dva dana nisam mogao da prislonim nogu, treći dan sam pjevao, ne znam kako, vjerovatno su lijekovi protiv bolova učinili svoje - rekao je Saša.

Dodao je da je nakon operacije ostao veći rez, kao i nekoliko žica, zbog čega oporavak nije bio nimalo jednostavan. Kako u svojoj zemlji nije pronašao stručnjaka koji bi obavio takav zahvat, odlučio je operaciju uraditi u Njemačkoj, gdje mu se termin poklopio i s nastupom u Dizeldorfu.

Imam veliki rez, nekoliko centimetara i neke žice. Tako da nije svejedno. Ovdje nisam našao nikoga ko radi to, tako da sam u Njemačkoj to uradio i to se pogodilo baš i kad sam imao zakazan nastup za Diseldorf.

Burmu ne skida

Saša je nedavno dugogodišnju vezu sa Zoranom Tasovac krunisao brakom, a govorio je i o tome kako se navikava na nošenje burme.

- Da li je to neki prototip ili neki balkanski gen. Kod nas je to na Balkanu, kao: "Joj, gdje ću sad s ovim prstenom", ja sam tip koji voli da nosi prstenje, nisam - rekao je.

Ipak, ističe da burmu ne doživljava kao običan komad nakita, već kao simbol njihove veze i braka.

- Ovaj prsten ne doživljavam kao nakit, ovo je nekako veza između moje žene i mene, koja je krunisana brakom i koja nekakvu simboliku ima upravo kroz ovaj prsten. Da li ću ga nositi kroz godinu dana, ni sada ne znam, smetalo mi je u početku, jer nisam navikao. Ja kad se vratim s nastupa, skinem prstenje, ali ovaj ne skidam - kazao je Saša.

Uskoro stiže sin

Bračni par u novembru očekuje sina, a pjevač je otkrio i kako protiču pripreme za dolazak novog člana porodice.

Kaže da su dugo radili na tome da postanu roditelji, ali da mu je cijela situacija još uvijek pomalo nestvarna.

- Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvijek kakav je osjećaj. Još uvijek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po cijeli dan igram s njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti - rekao je.

Kovačević je otkrio i da on i supruga još nisu donijeli konačnu odluku o imenu za sina.

- U pripremama smo, imamo par opcija za ime, ali nismo još donijeli konačnu odluku - rekao je Saša Kovačević za "Ekskluziv".

Par je, kako je kazao, već odabrao privatnu kliniku u kojoj će se obaviti porođaj, a Saša planira biti uz suprugu u tim trenucima.

- Želim da budem, i kao podrška, ali i da osjetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svijet. Razmišljali smo da nam bude baš blizu. Ne daj Bože, nikad ne znaš, kontrakcije mogu da krenu prije porođaja. Logistički je ovdje sve mnogo bliže. Vjerujem da će sve biti kako treba - rekao je pjevač.