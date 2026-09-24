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Policajka zlostavljala dječaka (9), kasnije preminuo

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24.09.2026 12:02

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Превод на српски (ијекавица): Полиција испред куће бивше посланице Ен Видикомб у Хејтору, у Енглеској, у петак, 10. јула 2026. године, након што је у четвртак пронађена мртва у свом дому са тешким повредама.
Foto: Tanjug/Matt Keeble/PA via AP

Ketrin Voker (47), policijska službenica u Notingemširu u Velikoj Britaniji, osuđena je na šest godina zatvora zbog smrti devetogodišnjeg dječaka koji je bio pod njenom zakonskom brigom.

Dječak je 16. decembra 2024. godine pronađen bez svijesti u svojoj spavaćoj sobi u Varsopu, a kasnije je preminuo u bolnici, prenosi Bi-Bi-Si.

Vokerova je u ponedjeljak osuđena pred sudom u Notingemu, nakon što je priznala krivicu za napad, zlostavljanje i zanemarivanje djeteta, čime mu je nanesena nepotrebna patnja.

Policijska istraga utvrdila je da je dječak bio „zlostavljan tokom dužeg perioda“. Iz policije su saopštili i da je dječakov primarni staratelj bio bivši suprug Ketrin Voker, koji je preminuo nedugo nakon dječakove smrti. Nije objavljeno koju je funkciju Vokerova obavljala u policiji.

Uslovi u sobi otkrili zanemarivanje

Istražitelje su tokom uviđaja posebno zabrinuli uslovi u dječakovoj spavaćoj sobi. U njoj, navodi policija, „nije bilo nikakvih pogodnosti kakve su postojale u ostatku kuće“. Na prozoru nije bilo zavjesa, a električna utičnica opasno je visila sa zida. U sobi je bilo vrlo malo namještaja, nije bilo grijanja ni kvake na vratima. Sa vanjske strane bila je postavljena brava koja se obično koristi za kupatila.

Vokerova je tvrdila da se soba renovira, ali je dalja istraga, prema navodima policije, pokazala da to nije istina. Policajci su prikupili i izjave svjedoka koji su potvrdili da je dječak bio sistematski zlostavljan.

Inspektorica: Postupanje je bilo svjestan izbor

Nakon izricanja presude oglasila se glavna inspektorica Gejl Rutledž.

„Ovo je jedan od najpotresnijih slučajeva kojih se sjećam. Dječak je očigledno bio zlostavljan duže vrijeme i živio je u uslovima kakve nijedno dijete ne bi smjelo trpjeti“, izjavila je.

„Od početka smo smatrali da je takvo postupanje bilo svjestan izbor optužene, a ne rezultat nemarnog roditeljstva. Drago mi je što je naposljetku odgovarala za svoju ulogu u njegovoj smrti“, poručila je Rutledž, prenosi Indeks

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Zlostavljanje

zlostavljanje dječaka

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Velika Britanija

preminulo dijete

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