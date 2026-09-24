London vratio Pekingu 12 artefakata i umjetničkih djela

Velika Britanija je vratila Kini 12 artefakata i umjetničkih djela tokom ceremonije primopredaje održane u Ambasadi Kine u Velikoj Britaniji.

Zamjenik ministra kulture i turizma Kine i direktor Nacionalne uprave za kulturno nasljeđe Rao Ćuen uključio se u ceremoniju putem interneta. Događaju je prisustvovao ambasador Kine u Velikoj Britaniji Dženg Zeguang.

Kineska strana je istakla da je olakšavanje povratka izgubljenih kulturnih predmeta u zemlje njihovog porijekla pravedan čin koji štiti kulturno nasljeđe, poštuje kulturna prava i nacionalna osjećanja naroda širom svijeta, kao i baštinu ljudske civilizacije.

Britanska strana je navela da je ovaj povratak pozitivan ishod praktične saradnje dvije zemlje, koji odražava njihovo međusobno poštovanje i čvrstu posvećenost zajedničkoj borbi protiv nezakonite trgovine artefaktima, prenosi Sinhua.

Policija u Londonu zaplijenila je pomenute predmete i umjetnička djela tokom sprovođenja više istraga, prenosi Srna.