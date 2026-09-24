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Tramp: Ne želim da stavljam svoje ime na "Fordov teatar"

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24.09.2026 10:10

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Predsjednik SAD Donald Tramp negirao je pisanje američkih medija da razmatra mogućnost da stavi svoje ime na čuveni "Fordov teatar" u Vašingtonu, u kojem je ubijen bivši američki predsjednik Abraham Linkoln.

"Priča da Bijela kuća ili ja želimo da stavimo moje ime na `Fordov teatar` u Vašingtonu, u kojem je ubijen Abraham Linkoln, je smiješna laž. To je lažna vijest. Ko bi želio da njegovo ime nosi tako tragično mjesto?", upitao je Tramp na u objavi na mreži "Trut sošl".

On je optužio demokrate da "pate od ozbiljnog sindroma poremećenosti zbog Trampa" i nazvao ih "degenericima i gubitnicima", koji izmišljaju laži jednu za drugom.

"Ta podvala u vezi sa `Fordovim teatrom` je još jedna od njihovih beskrajnih, zlobnih laži, kojima pokušavaju da diskredituju i ponižavaju", dodao je Tramp, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Fordov teatar

Vašington

Trut sošl

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