Tramp: Ne želim da stavljam svoje ime na "Fordov teatar"

Predsjednik SAD Donald Tramp negirao je pisanje američkih medija da razmatra mogućnost da stavi svoje ime na čuveni "Fordov teatar" u Vašingtonu, u kojem je ubijen bivši američki predsjednik Abraham Linkoln.

"Priča da Bijela kuća ili ja želimo da stavimo moje ime na `Fordov teatar` u Vašingtonu, u kojem je ubijen Abraham Linkoln, je smiješna laž. To je lažna vijest. Ko bi želio da njegovo ime nosi tako tragično mjesto?", upitao je Tramp na u objavi na mreži "Trut sošl".

On je optužio demokrate da "pate od ozbiljnog sindroma poremećenosti zbog Trampa" i nazvao ih "degenericima i gubitnicima", koji izmišljaju laži jednu za drugom.

"Ta podvala u vezi sa `Fordovim teatrom` je još jedna od njihovih beskrajnih, zlobnih laži, kojima pokušavaju da diskredituju i ponižavaju", dodao je Tramp, prenosi Srna.