Ko stavi nogu na sjedište, piše mu se paprena kazna

Autor:ATV redakcija
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Putnici autobusima u Singapuru mogli bi biti kažnjeni sa gotovo 400 američkih dolara za stavljanje nogu na sjedišta ili puštanje glasne muzike, kao i za jelo, piće i bacanje smeća u autobusu.
Za teže prekršaje, poput ometanja ili ugrožavanja drugih putnika u autobuskim terminalima ili „prljanja bilo kojeg dijela autobusa, autobuske stanice ili terminala“, izricaće se kazne do 5.000 dolara.
„Ovo će podstaći sigurnije, obzirnije i ugodnije okruženje javnog prevoza za sve“, saopštila je Uprava za kopneni transport (LTA).
Novi propisi, objavljeni ranije ove sedmice, usklađeni su sa postojećim pravilima koja važe u singapurskoj željezničkoj mreži (MRT), prenosi Indeks
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