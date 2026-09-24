Ko stavi nogu na sjedište, piše mu se paprena kazna

Putnici autobusima u Singapuru mogli bi biti kažnjeni sa gotovo 400 američkih dolara za stavljanje nogu na sjedišta ili puštanje glasne muzike, kao i za jelo, piće i bacanje smeća u autobusu.

Za teže prekršaje, poput ometanja ili ugrožavanja drugih putnika u autobuskim terminalima ili „prljanja bilo kojeg dijela autobusa, autobuske stanice ili terminala“, izricaće se kazne do 5.000 dolara.

„Ovo će podstaći sigurnije, obzirnije i ugodnije okruženje javnog prevoza za sve“, saopštila je Uprava za kopneni transport (LTA).

Novi propisi, objavljeni ranije ove sedmice, usklađeni su sa postojećim pravilima koja važe u singapurskoj željezničkoj mreži (MRT), prenosi Indeks