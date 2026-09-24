Sjednica Vlade Srpske, ovo je dnevni red

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 8.00 časova, 28. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Sjednica će se održati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Vlade Republike Srpske održane 18. septembra 2026. godine

2. Razmatranje Prijedloga zakona o ugostiteljstvu

3. Razmatranje Informacije o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana „Janjina 2a“ i „Janjina 2b“, na rijeci Janjini, sa Prijedlogom zaključka

4. Razmatranje Informacije o potrebi sanacije mjesnog vodovoda na području grada Prnjavor, sa Prijedlogom zaključka

5. Razmatranje Informacije o dodatnom finansiranju Projekta modernizacije sektora vodnih i sanitarnih usluga i inicijativi za pokretanje postupka za zaduživanje Republike Srpske kod Svetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa Prijedlogom zaključka

6. Razmatranje Informacije o Inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma u cilju unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta, sa Prijedlogom zaključka

7. Razmatranje Informacije o inicijativi Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske o obezbjeđivanju dodatnih finansijskih sredstava za prevenciju i unapređenje bezbjednosti saobraćaja, sa Prijedlogom zaključka

8. Razmatranje Informacije o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Javne ustanove Nacionalni park „Sutjeska“, sa Prijedlogom zaključka

9. Razmatranje Informacije o Planu mjera za realizaciju FATF/ICRG Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu sa Prijedlogom zaključka

10. Razmatranje Informacije u vezi izgradnje pješačke staze na području Mjesne zajednice Gornji Teslić, sa Prijedlogom zaključka

11. Razmatranje Strategije upravljanja dugom Republike Srpske za period 2026 – 2029. godine, sa Prijedlogom zaključka

12. Razmatranje Akcionog plana sprovođenja osnovnih geoloških istraživanja za period 2026.-2028. godine sa Prijedlogom odluke

13. Razmatranje Godišnjeg izvještaja za oblast malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za 2025. godinu, sa Prijedlogom zaključka

14. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište za 2026. godinu

15. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj direkciji za obnovu i izgradnju

16. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a. d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje kod MF banke a.d. Banja Luka

17. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a. d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje kod Nove banke a.d. Banja Luka

18. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti sa Republike Srpske na Grad Prnjavor u svrhu rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na zemljištu dodjeljenom za izgradnju individualnih stambenih objekata izbjeglih i raseljenih lica u k.o. Gornji Štrbci

19. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti ukupne površine 51167 m2 sa Republike Srpske na opštinu Bileća

20. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog vodnog dobra površine 233 m2 na području opštine Stanari

21. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava vlasništva na motornim vozilima sa Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata na Opštinu Krupa na Uni i Udruženje građana PUL, Ugljevik

22. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Republike Srpske na Jahorini površine 335 m2 neposrednom pogodbom u svrhu kompletiranja građevinske parcele kupcu „VR AUTO“ d.o.o. Brčko

23. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Republike Srpske na Jahorini površine 42 m2 neposrednom pogodbom u svrhu kompletiranja građevinske parcele kupcu Snežani Avramović–Kremenović

24. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa puta kao javnog dobra u opštoj upotrebi površine 3 m² na području Grada Banja Luka

25. Razmatranje Prijedloga odluke o ustupanju poslovnih prostorija na korištenje Pravobranilaštvu Republike Srpske

26. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave – Tekući grantovi fondacijama i udruženjima građana u iznosu od 180.000,00 KM

27. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave – Tekući grant humanitarnom društvu „Kolo srpskih sestara“ u iznosu od 10.000,00 KM

28. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave – Tekući grantovi dobrotvornim društvima „Merhamet“ u Republici Srpskoj u iznosu od 10.000,00 KM

29. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na izmjenjeni Program rada sa finansijskim planom JU Ergela "Vučijak" Prnjavor za 2026. godinu

30. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o ustanovljavanju lovišta u Republici Srpskoj

31. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu rekonstrukcije, sanacije i izgradnje dijela trase dalekovoda DV 110 Kv Bileća – Trebinje (faza 1) i DV 110 Kv Bileća – Nikšić

32. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda sa pripadajućom infrastrukturom, te u svrhu postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak, dozvoljava stupanje u posjed djela nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Vlasenica broj 21.16/473-72/25 i RUGIPP, PJ Šekovići br. 21.53/473-58/25 i 21.53/473-39/25

33. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Aneks II Ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 2“, na području grada Trebinja

34. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 3“, na području grada Trebinja

35. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se odbija zahtjev za ponavljanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Bukova kosa- Prijedor“

36. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog preporuke za glasanje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka predstavniku MH „ERS“ - MP a.d. Trebinje i predstavniku Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka za 6. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

37. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina – šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Velibora Lazarevića iz Kneževa

38. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske za sprovođenje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja motornih vozila Generalnog sekretarijata Vlade koja su van garantnog roka

39. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobravanju sredstava Ministarstvu energetike i rudarstva u planiranom okviru, za period od 1.1.-30.9.2026. godine u iznosu od 40.000,00 KM

40. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Osnovnih škola za period 1.1 – 30.09.2026. godine, u ukupnom iznosu od 178.000,00 KM

41. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između Institucija kulture, Osnovnih škola i Ministarstva prosvjete i kulture, za period 1.1 – 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 800.000,00 KM

42. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobravanju realokacije sredstava za JU Visoka medicinska škola Prijedor za period 1.1 – 31.8.2026. godine, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.

43. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Republičke direkcije za obnovu i izgradnju za period 1.1.-31.8.2026. godine, u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM

44. Razmatranje Prijedloga zaključka o davanju saglasnosti za prijem radnika u JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac

45. Razmatranje Prijedloga zaključka u vezi sa zahtjevom za davanje saglasnosti za prijem radnika u MH “ERS” MP a.d. Trebinje ZP “Hidroelektane na Drini” a.d. Višegrad

46. Razmatranje Prijedloga mišljenja o zahtjevima za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 359b. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 78/26), koji se pred Ustavnim sudom Bih vode pod br. U-20/26, U-21/26 i U-22/26

47. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA

48. KADROVSKA PITANjA

49. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnost u svojini Republike Srpske ukupne površine 774 m2 i prenosu prava svojine Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Dabrobosanskoj

50. Razmatranje Informacije o zahtjevu zahtjevu Medijskog sistema Republike Srpske-SRNA d.o.o. Bijeljina za obezbjeđenje dodatnih sredstava za organizaciju i promociju filma "Zlatni rez 42" (Djeca Kozare), sa Prijedlogom zaključka

51. TEKUĆA PITANjA