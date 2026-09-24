Sjednica Vlade Srpske, ovo je dnevni red

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 8.00 časova, 28. sjednicu Vlade Republike Srpske.
Sjednica će se održati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:
1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Vlade Republike Srpske održane 18. septembra 2026. godine
2. Razmatranje Prijedloga zakona o ugostiteljstvu
3. Razmatranje Informacije o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana „Janjina 2a“ i „Janjina 2b“, na rijeci Janjini, sa Prijedlogom zaključka
4. Razmatranje Informacije o potrebi sanacije mjesnog vodovoda na području grada Prnjavor, sa Prijedlogom zaključka
5. Razmatranje Informacije o dodatnom finansiranju Projekta modernizacije sektora vodnih i sanitarnih usluga i inicijativi za pokretanje postupka za zaduživanje Republike Srpske kod Svetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa Prijedlogom zaključka
6. Razmatranje Informacije o Inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma u cilju unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta, sa Prijedlogom zaključka
7. Razmatranje Informacije o inicijativi Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske o obezbjeđivanju dodatnih finansijskih sredstava za prevenciju i unapređenje bezbjednosti saobraćaja, sa Prijedlogom zaključka
8. Razmatranje Informacije o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Javne ustanove Nacionalni park „Sutjeska“, sa Prijedlogom zaključka
9. Razmatranje Informacije o Planu mjera za realizaciju FATF/ICRG Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu sa Prijedlogom zaključka
10. Razmatranje Informacije u vezi izgradnje pješačke staze na području Mjesne zajednice Gornji Teslić, sa Prijedlogom zaključka
11. Razmatranje Strategije upravljanja dugom Republike Srpske za period 2026 – 2029. godine, sa Prijedlogom zaključka
12. Razmatranje Akcionog plana sprovođenja osnovnih geoloških istraživanja za period 2026.-2028. godine sa Prijedlogom odluke
13. Razmatranje Godišnjeg izvještaja za oblast malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za 2025. godinu, sa Prijedlogom zaključka
14. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište za 2026. godinu
15. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj direkciji za obnovu i izgradnju
16. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a. d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje kod MF banke a.d. Banja Luka
17. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a. d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje kod Nove banke a.d. Banja Luka
18. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti sa Republike Srpske na Grad Prnjavor u svrhu rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na zemljištu dodjeljenom za izgradnju individualnih stambenih objekata izbjeglih i raseljenih lica u k.o. Gornji Štrbci
19. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti ukupne površine 51167 m2 sa Republike Srpske na opštinu Bileća
20. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog vodnog dobra površine 233 m2 na području opštine Stanari
21. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava vlasništva na motornim vozilima sa Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata na Opštinu Krupa na Uni i Udruženje građana PUL, Ugljevik
22. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Republike Srpske na Jahorini površine 335 m2 neposrednom pogodbom u svrhu kompletiranja građevinske parcele kupcu „VR AUTO“ d.o.o. Brčko
23. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Republike Srpske na Jahorini površine 42 m2 neposrednom pogodbom u svrhu kompletiranja građevinske parcele kupcu Snežani Avramović–Kremenović
24. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa puta kao javnog dobra u opštoj upotrebi površine 3 m² na području Grada Banja Luka
25. Razmatranje Prijedloga odluke o ustupanju poslovnih prostorija na korištenje Pravobranilaštvu Republike Srpske
26. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave – Tekući grantovi fondacijama i udruženjima građana u iznosu od 180.000,00 KM
27. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave – Tekući grant humanitarnom društvu „Kolo srpskih sestara“ u iznosu od 10.000,00 KM
28. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave – Tekući grantovi dobrotvornim društvima „Merhamet“ u Republici Srpskoj u iznosu od 10.000,00 KM
29. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na izmjenjeni Program rada sa finansijskim planom JU Ergela "Vučijak" Prnjavor za 2026. godinu
30. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o ustanovljavanju lovišta u Republici Srpskoj
31. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu rekonstrukcije, sanacije i izgradnje dijela trase dalekovoda DV 110 Kv Bileća – Trebinje (faza 1) i DV 110 Kv Bileća – Nikšić
32. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda sa pripadajućom infrastrukturom, te u svrhu postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak, dozvoljava stupanje u posjed djela nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Vlasenica broj 21.16/473-72/25 i RUGIPP, PJ Šekovići br. 21.53/473-58/25 i 21.53/473-39/25
33. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Aneks II Ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 2“, na području grada Trebinja
34. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 3“, na području grada Trebinja
35. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se odbija zahtjev za ponavljanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Bukova kosa- Prijedor“
36. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog preporuke za glasanje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka predstavniku MH „ERS“ - MP a.d. Trebinje i predstavniku Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka za 6. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik
37. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina – šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Velibora Lazarevića iz Kneževa
38. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske za sprovođenje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja motornih vozila Generalnog sekretarijata Vlade koja su van garantnog roka
39. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobravanju sredstava Ministarstvu energetike i rudarstva u planiranom okviru, za period od 1.1.-30.9.2026. godine u iznosu od 40.000,00 KM
40. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Osnovnih škola za period 1.1 – 30.09.2026. godine, u ukupnom iznosu od 178.000,00 KM
41. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između Institucija kulture, Osnovnih škola i Ministarstva prosvjete i kulture, za period 1.1 – 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 800.000,00 KM
42. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobravanju realokacije sredstava za JU Visoka medicinska škola Prijedor za period 1.1 – 31.8.2026. godine, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.
43. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Republičke direkcije za obnovu i izgradnju za period 1.1.-31.8.2026. godine, u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM
44. Razmatranje Prijedloga zaključka o davanju saglasnosti za prijem radnika u JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
45. Razmatranje Prijedloga zaključka u vezi sa zahtjevom za davanje saglasnosti za prijem radnika u MH “ERS” MP a.d. Trebinje ZP “Hidroelektane na Drini” a.d. Višegrad
46. Razmatranje Prijedloga mišljenja o zahtjevima za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 359b. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 78/26), koji se pred Ustavnim sudom Bih vode pod br. U-20/26, U-21/26 i U-22/26
47. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA
48. KADROVSKA PITANjA
49. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnost u svojini Republike Srpske ukupne površine 774 m2 i prenosu prava svojine Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Dabrobosanskoj
50. Razmatranje Informacije o zahtjevu zahtjevu Medijskog sistema Republike Srpske-SRNA d.o.o. Bijeljina za obezbjeđenje dodatnih sredstava za organizaciju i promociju filma "Zlatni rez 42" (Djeca Kozare), sa Prijedlogom zaključka
51. TEKUĆA PITANjA
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