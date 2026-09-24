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Ada zatrpana smećem: Kontejneri puni, otpad svuda okolo

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24.09.2026 09:04

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Ада смеће отпад контејнери
Foto: ATV

U blizini izgradnje najmodernijeg kružnog toka u Banjaluci gomila se velika količina otpada, koja bi uskoro mogla postati deponija, ukoliko ne reaguju nadležne službe.

Kontejneri su pretrpani, a smeće se gomila i oko njih, pa pojedine lokacije više podsjećaju na divlju deponiju nego na uredan dio grada, kao što je to slučaj u banjalučkom naselju Ada.

Otpad je razbacan po površinama oko kontejnera, dok građani ukazuju da se problem ponavlja i da nadležnih službi nema na vidiku.

Stanovnici Ade negoduju zbog, kako kažu, neodržavanja komunalne higijene, posebno jer se smeće ne zadržava samo u kontejnerima, već se raznosi i po okolini.

Osim što narušava izgled naselja, ovakvo stanje, ističu građani, predstavlja i potencijalni higijenski problem.

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Tagovi :

Banja Luka

naselje Ada

smeće

Deponija

Gradska uprava Banjaluka

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