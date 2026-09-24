Ada zatrpana smećem: Kontejneri puni, otpad svuda okolo

Autor:ATV redakcija
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U blizini izgradnje najmodernijeg kružnog toka u Banjaluci gomila se velika količina otpada, koja bi uskoro mogla postati deponija, ukoliko ne reaguju nadležne službe.
Kontejneri su pretrpani, a smeće se gomila i oko njih, pa pojedine lokacije više podsjećaju na divlju deponiju nego na uredan dio grada, kao što je to slučaj u banjalučkom naselju Ada.
Otpad je razbacan po površinama oko kontejnera, dok građani ukazuju da se problem ponavlja i da nadležnih službi nema na vidiku.
Stanovnici Ade negoduju zbog, kako kažu, neodržavanja komunalne higijene, posebno jer se smeće ne zadržava samo u kontejnerima, već se raznosi i po okolini.
Osim što narušava izgled naselja, ovakvo stanje, ističu građani, predstavlja i potencijalni higijenski problem.
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