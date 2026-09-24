Gdje za vikend u Srpskoj? Ruralni turizam i bogata ponuda

Ukoliko ste se pitali gdje otići za vikend i kako kvalitetno i ugodno provesti vrijeme za odmor, ne morate odlaziti na dug put i dobar dio vremena trošiti na putovanje.

Republika Srpska nudi veliki broj lokacija, koje će svojim ambijentom i ponudom uljepšati vikend, ukoliko se odlučite za posjetu.

„Ruralni turizam definitivno može bit adut Republike Srpske. Zaista, u zadnje vrijeme je tražen ruralni turizam. Kada kažem ruralni turizam, misli se na seoska domaćinstva, a kojih je sve veći i veći broj u Republici Srpskoj. A turisti koji dolaze, kako domaći, tako i stranci, uživaju u tom aktivnom odmoru i bogatoj gastronomskoj ponudi“, rekla je Sanela Šimum, saradnik za odnose s javnošću Turističke organizacije Republike Srpske.

Kako Šimunova govori, boravak u prirodi, domaća hrana u seoskim domaćinstvima nezaobilazna je destinacija, posebno stranim turistima.

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„Pored isprobavanja, turistima, posebno stranim je interesantno posmatrati proces pravljenja sam e hrane, bilo da je to cicvara, sarma, pečenje. Sve u svemu, poznati smo po tome da je kod nas gastro ponuda na jednom visokom nivou“, govori Šimun.

Turisti se opredjeljuju za seoska domaćinstva u periodu tokom proljeća, ljeta i jeseni.

„Imamo sve veći broj seoskih domaćinstava, na području Mrkonjić Grada, Šipova, Jezera, Ribnika jer taj dio je poseban i specifičan i mislim da se trebamo voditi tim da imamo što više seoskih domaćinstava jer pored nas, strani turisti ih posebno vole“, govori Šimun.

Pored ruralnog turizma, tu je i banjska ponuda, prirodna bogatstva i nezaobilazna destinacija - Trebinje.

Kako Šimunova navodi, kada su u pitanju turistički vaučeri, TORS bilježi pozitivan rast, od čak 21%, a što je rezultat kvalitetne promocije, ali i same posjete jer se posjetioci često vraćaju na destinacije, na kojima su prethodno bili.