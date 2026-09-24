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Helidromi u šest gradova i opština Srpske

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24.09.2026 10:38

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Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи Министарства унутрашњих послова Републике Српске за изградњу локалних хелидрома у циљу унапређења цивилне заштите и хитних медицинских транспорта
Foto: Ustupljena fotografija

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma u cilju unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.

Vlada je zadužila MUP i jedinice lokalne samouprave Doboj, Trebinje, Višegrad, Lukavica, Pale i Karakaj, u kojim su predložene lokacije za izgradnju helidroma, da pokrenu aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje.

U Inicijativi MUP-a navedeno je da je, usljed povećanog obima helikopterskih operacija u Republici Srpskoj, neophodno uređenje ove oblasti izgradnjom mreže helidroma.

Slijetanje i polijetanje helikoptera u pojedinim gradovima i opštinama nije prilagođeno potrebama savremenih helikopterskih operacija, a posebno u blizini zdravstvenih ustanova, policijskih objekata i institucija nadležnih za zaštitu i spasavanje.

Ministarstvo je predložilo da se pokrene izgradnja mreže helidroma od strateškog značaja za Republiku Srpsku.

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heliodrom

Vlada Republike Srpske

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Helikopter

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