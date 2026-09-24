Helidromi u šest gradova i opština Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma u cilju unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
Vlada je zadužila MUP i jedinice lokalne samouprave Doboj, Trebinje, Višegrad, Lukavica, Pale i Karakaj, u kojim su predložene lokacije za izgradnju helidroma, da pokrenu aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje.
U Inicijativi MUP-a navedeno je da je, usljed povećanog obima helikopterskih operacija u Republici Srpskoj, neophodno uređenje ove oblasti izgradnjom mreže helidroma.
Slijetanje i polijetanje helikoptera u pojedinim gradovima i opštinama nije prilagođeno potrebama savremenih helikopterskih operacija, a posebno u blizini zdravstvenih ustanova, policijskih objekata i institucija nadležnih za zaštitu i spasavanje.
Ministarstvo je predložilo da se pokrene izgradnja mreže helidroma od strateškog značaja za Republiku Srpsku.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 h4
Republika Srpska
14 h1
Republika Srpska
14 h2
Republika Srpska
14 h0
Najnovije
Najčitanije
12
43
12
27
12
26
12
20
12
16
Trenutno na programu