Helidromi u šest gradova i opština Srpske

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma u cilju unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.

Vlada je zadužila MUP i jedinice lokalne samouprave Doboj, Trebinje, Višegrad, Lukavica, Pale i Karakaj, u kojim su predložene lokacije za izgradnju helidroma, da pokrenu aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje.

U Inicijativi MUP-a navedeno je da je, usljed povećanog obima helikopterskih operacija u Republici Srpskoj, neophodno uređenje ove oblasti izgradnjom mreže helidroma.

Slijetanje i polijetanje helikoptera u pojedinim gradovima i opštinama nije prilagođeno potrebama savremenih helikopterskih operacija, a posebno u blizini zdravstvenih ustanova, policijskih objekata i institucija nadležnih za zaštitu i spasavanje.

Ministarstvo je predložilo da se pokrene izgradnja mreže helidroma od strateškog značaja za Republiku Srpsku.